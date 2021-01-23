Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:03
Просмотров: 140

Замначальника Харьковской таможни пойдет под суд

Замначальника Харьковской таможни пойдет под суд

Замначальника Харьковской таможни ГФС пойдет под суд. Он обвиняется в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением и служебном подлоге. По данным следствия, в служебных помещениях таможни проводился ремонт. Замначальника внес в официальные документы недостоверную информацию об объемах и стоимости строительных работ Нанесенный ущерб составил 400 тысяч гривен, сообщили в пресс-службе прокуратуры Полтавской области.

Обвиняемому инкриминируют ч. 2, 3 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса (растрата и подлог). Дело будет рассматривать Киевский районный суд Харькова. Досудебное расследование проводило Территориальное управление Государственного бюро расследований в Полтаве.

Отметим, что чиновника поймали летом 2020 года, а сам ремонт, из-за которого подозреваемый пойдет по суд, проводился в 2018-2019 годах.

Если вина чиновника будет доказана, ему грозит или ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет, или лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, в Харькове экс-ректор вуза подозревается в растрате 300 тысяч гривен. Он утвердил Положение о функционировании Центра заочного, дистанционного и последипломного образования и деканата по работе с иностранными студентами с декабря 2014 по июль 2018 года. Однако в университете вообще нет заочного факультета, а деканат по работе с иностранными студентами является совещательным органом в структуре факультета и не может возглавляться деканом. То есть указанные подразделения фактически не существовали и свои функции не выполняли. В то же время экс-ректор назначил и. о. декана заочного факультета и декана по работе с иностранными студентами, а также согласовал им выплаты в виде надбавок к заработной плате за дополнительную нагрузку. На основании этого на их перечислили около 300 тыс. грн.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Начальник полиции Змиева попался на взятке
Сегодня 08:40    62
Харьковские курсантки снова “отличились” с видеороликом в полицейской форме (ВИДЕО)
Сегодня 08:07    137
COVID-19 в Харькове “помолодел” – наблюдения главврача опорной больницы
Сегодня 07:36    152
Коммунальщики предупредили об отключении отопления в двух районах Харькова
Сегодня 06:31    271
В Институте рака разворовали лекарства и инструменты на 10 млн грн — прокуратура
Сегодня 06:20    156
В усіх областях України перевірять законність будинків для літніх людей, а також умови проживання в них
Сегодня 06:10    104
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    120
23 января в Украине будет объявлен траур в связи с трагедией в доме престарелых в Харькове
Сегодня 01:00    172
Калейдоскоп спектаклей одесского разлива
22.01.2021 17:54    694
На Салтовке у грузовика отвалилась кабина
22.01.2021 08:38    223
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 