Замначальника Харьковской таможни пойдет под суд

Замначальника Харьковской таможни ГФС пойдет под суд. Он обвиняется в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением и служебном подлоге. По данным следствия, в служебных помещениях таможни проводился ремонт. Замначальника внес в официальные документы недостоверную информацию об объемах и стоимости строительных работ Нанесенный ущерб составил 400 тысяч гривен, сообщили в пресс-службе прокуратуры Полтавской области.

Обвиняемому инкриминируют ч. 2, 3 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса (растрата и подлог). Дело будет рассматривать Киевский районный суд Харькова. Досудебное расследование проводило Территориальное управление Государственного бюро расследований в Полтаве.

Отметим, что чиновника поймали летом 2020 года, а сам ремонт, из-за которого подозреваемый пойдет по суд, проводился в 2018-2019 годах.

Если вина чиновника будет доказана, ему грозит или ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет, или лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, в Харькове экс-ректор вуза подозревается в растрате 300 тысяч гривен. Он утвердил Положение о функционировании Центра заочного, дистанционного и последипломного образования и деканата по работе с иностранными студентами с декабря 2014 по июль 2018 года. Однако в университете вообще нет заочного факультета, а деканат по работе с иностранными студентами является совещательным органом в структуре факультета и не может возглавляться деканом. То есть указанные подразделения фактически не существовали и свои функции не выполняли. В то же время экс-ректор назначил и. о. декана заочного факультета и декана по работе с иностранными студентами, а также согласовал им выплаты в виде надбавок к заработной плате за дополнительную нагрузку. На основании этого на их перечислили около 300 тыс. грн.

Источник: sq.com.ua

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