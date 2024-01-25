Заочний арешт – обрано запобіжний захід організатору злочинної схеми, реалізація якої завдала «Укренерго» 716 млн грн збитків

24 січня 2024 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, обрав запобіжний захід організатору злочинної схеми по заволодінню електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів.

Суд задовольнив клопотання та обрав указаному підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

- Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/1961

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