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Заставу нардепа Андрія Одарченка сумою 15 млн грн стягнули в бюджет
Також депутату змінили запобіжний захід із застави на взяття під варту.
Відомо, що Одарченко, якого нещодавно оголосили у міжнародний розшук, незаконно перетнув кордон з Румунією. Там він попросив про притулок.
Нагадаємо, Одарченко пропонував хабар голові Держагентства відновлення в еквіваленті $50 тис. У листопаді минулого року він вийшов під заставу і здав закордонні паспорти.
Джерело: https://t.me/gruntmedia/48615