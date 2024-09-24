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Заставу нардепа Андрія Одарченка сумою 15 млн грн стягнули в бюджет

Заставу нардепа Андрія Одарченка сумою 15 млн грн стягнули в бюджет

Також депутату змінили запобіжний захід із застави на взяття під варту.

Відомо, що Одарченко, якого нещодавно оголосили у міжнародний розшук, незаконно перетнув кордон з Румунією. Там він попросив про притулок.

Нагадаємо, Одарченко пропонував хабар голові Держагентства відновлення в еквіваленті $50 тис. У листопаді минулого року він вийшов під заставу і здав закордонні паспорти.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/48615

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