Затриман «КАМАЗ» із 48 ухилянтами, які тікали до Придністровʼя

Розгорнута історія цієї події від Держприкордонслужби.

▶ ️Операція «Рукавичка».

Квиток до Молдови лише за 150 тисяч грн – на таку ціну спокусилися 48 чоловіків.

Але про комфорт подорожі не йшлося, адже «перевізники» запропонували їм один-єдиний варіант транспортного засобу: вантажівку.

В кузов якої й набилися майже півсотні українців.

Утім, навіть в тисняві та за малі гроші, вони за кордон не потрапили, адже їх виявили прикордонники.

Щодо порушників складені адмінпротоколи, «КАМАЗ» – вилучили, слідство – триває.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/58090

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