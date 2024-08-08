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Затриман «КАМАЗ» із 48 ухилянтами, які тікали до Придністровʼя
Розгорнута історія цієї події від Держприкордонслужби.
▶ ️Операція «Рукавичка».
Квиток до Молдови лише за 150 тисяч грн – на таку ціну спокусилися 48 чоловіків.
Але про комфорт подорожі не йшлося, адже «перевізники» запропонували їм один-єдиний варіант транспортного засобу: вантажівку.
В кузов якої й набилися майже півсотні українців.
Утім, навіть в тисняві та за малі гроші, вони за кордон не потрапили, адже їх виявили прикордонники.
Щодо порушників складені адмінпротоколи, «КАМАЗ» – вилучили, слідство – триває.
Джерело: https://t.me/Tsaplienko/58090