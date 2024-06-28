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Завдяки доказам, зібраними детективами НАБУ та прокурорами САП, дочірньому підприємству «Укрбурштин» вдалося уникнути втрати майже 73 млн грн

Завдяки доказам, зібраними детективами НАБУ та прокурорами САП, дочірньому підприємству «Укрбурштин» вдалося уникнути втрати майже 73 млн грн

У вересні 2020 року дочірнє підприємство «Державної акціонерної компанії «Українські поліметали» «Укрбурштин» уклало договір відповідального зберігання науково-технічної документації, власником якої є приватне товариство. Проте в межах досудового розслідування з’ясувалося, що документації, яка нібито була передана на зберігання, не існує. У подальшому директором ДП «Укрбурштин» інсценовано «викрадення» цих «документів». Після цього утворився борг перед приватним товариством. З метою стягнення боргу співучасниками злочину подано заяви до Господарського суду м. Києва, яким розглядається справа про банкрутство дочірнього підприємства.

13 червня 2024 року Верховний Суд, зокрема дослідивши докази, зібрані детективами та прокурорами, виніс постанову, якою остаточно відмовив групі осіб у стягненні з ДП «Укрбурштин» фіктивного боргу.

Зауважимо, що у лютому 2023 року обвинувальний акт щодо трьох осіб, які обвинувачуються у закінченому замаху на заволодіння чужим майном (а саме коштами ДП «Укрбурштин» та службовому підробленні, було скеровано до Вищого антикорупційного суду. Наразі у справі триває судовий розгляд.

▶ ️Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2297

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