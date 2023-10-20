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Завдяки СБУ тюремні строки отримали ще двоє колаборантів із Харківщини та Луганщини

Завдяки СБУ тюремні строки отримали ще двоє колаборантів із Харківщини та Луганщини

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще двоє колаборантів, які співпрацювали з агресором у Харківській та Луганській областях.

Один з них вступив до лав окупаційного «мвс рф» на період окупації Куп’янська. Після звільнення міста його було затримано і засуджено до 12 років тюрми.

Інший зловмисник – погодився очолити «комунальну» установу рашистів у Сватовому. Але згодом виїхав до Києва, де «намагався залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя.

Втім, співробітники СБУ розшукали і затримали його у столиці. За матеріалами Служби безпеки він отримав 7 років позбавлення волі.

● Так, на Харківщині:

колаборантом виявився 54-річний мешканець Куп’янська, колишній посадовець місцевого підрозділу поліції.

Після захоплення міста він пішов на співпрацю з окупаційним «мвс рф». Там його призначили «експертом-криміналістом», видали відповідне «посвідчення» та формений одяг російського зразка.

На цій «посаді» він допомагав окупантам та їхнім поплічникам фабрикувати справи проти місцевих учасників руху опору.

За співпрацю з агресором зловмисник одержував «зарплату» в російських рублях.

● У Луганській області:

тюремний вирок одержав мешканець Сватового, колишній очільник місцевого комунального підприємства.

Після захоплення міста він одним з перших підтримав загарбників, за що отримав призначення у лавах створеного загарбниками «комунального підприємства Сватівського району».

Там займався перейменуванням міських вулиць за «зразком» колишнього срср.

Також колаборант допомагав місцевим гауляйтерам та їхнім російським «кураторам» організовувати в районі прокремлівські агітаційно-масові заходи.

На підставі зібраних доказів суд визнав обох зловмисників винними за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській, Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва органів прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/10051

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