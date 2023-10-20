Завдяки СБУ тюремні строки отримали ще двоє колаборантів із Харківщини та Луганщини

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще двоє колаборантів, які співпрацювали з агресором у Харківській та Луганській областях.

Один з них вступив до лав окупаційного «мвс рф» на період окупації Куп’янська. Після звільнення міста його було затримано і засуджено до 12 років тюрми.

Інший зловмисник – погодився очолити «комунальну» установу рашистів у Сватовому. Але згодом виїхав до Києва, де «намагався залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя.

Втім, співробітники СБУ розшукали і затримали його у столиці. За матеріалами Служби безпеки він отримав 7 років позбавлення волі.

● Так, на Харківщині:

колаборантом виявився 54-річний мешканець Куп’янська, колишній посадовець місцевого підрозділу поліції.

Після захоплення міста він пішов на співпрацю з окупаційним «мвс рф». Там його призначили «експертом-криміналістом», видали відповідне «посвідчення» та формений одяг російського зразка.

На цій «посаді» він допомагав окупантам та їхнім поплічникам фабрикувати справи проти місцевих учасників руху опору.

За співпрацю з агресором зловмисник одержував «зарплату» в російських рублях.

● У Луганській області:

тюремний вирок одержав мешканець Сватового, колишній очільник місцевого комунального підприємства.

Після захоплення міста він одним з перших підтримав загарбників, за що отримав призначення у лавах створеного загарбниками «комунального підприємства Сватівського району».

Там займався перейменуванням міських вулиць за «зразком» колишнього срср.

Також колаборант допомагав місцевим гауляйтерам та їхнім російським «кураторам» організовувати в районі прокремлівські агітаційно-масові заходи.

На підставі зібраних доказів суд визнав обох зловмисників винними за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській, Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва органів прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/10051

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