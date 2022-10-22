Завершено розслідування стосовно співробітника кібербезпеки СБУ

НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою співробітника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ (ДКІБ СБУ), викритого на одержанні 60 тис. дол. США неправомірної вигоди. Його дії кваліфікували за ч.4 ст. 368 КК України. 20 жовтня 2022 року стороні захисту відкрили матеріали для ознайомлення.

Слідство встановило, що підозрюваний здійснював оперативний супровід у розслідуванні злочинів в сфері операцій із криптовалютами. Під час проведення обшуку в межах розслідування одного з таких епізодів він натякнув підприємцю, чию діяльність досліджували правоохоронці, що його проблеми «з органами» можна вирішити: позбутися прискіпливої уваги з боку СБУ до його бізнесу з видобутку криптовалюти (майнінгу) та повернути вилучене майно. За декілька днів потому визначилися і з ціною лояльності: 60 тис. дол. США.

Задля одержання неправомірної вигоди підозрюваний застосував заходи конспірації.

У липні 2022 року посадовця викрили «на гарячому», затримали та повідомили про підозру.

Розслідування злочину розпочали за заявою підприємця.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: nabu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»