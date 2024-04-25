Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:44
Просмотров: 73

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.24 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.24 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 25.04.24 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 462980 (+1040) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 7255 (+13) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 13942 (+14) од,

артилерійських систем / artillery systems – 11836 (+28) од,

РСЗВ / MLRS – 1049 (+1) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 772 (+1) од,

літаків / aircraft – 348 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 9449 (+10),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2118 (+1),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 26 (+0) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 15949 (+57) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 1946 (+2)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Українцям виплатили 10 мільярдів на купівлю житла за програмою "єВідновлення"
Сегодня 08:44    20
За что боролись... Кто восстанавливает оккупированный Донбасс?
Сегодня 08:32    58
Харківщина, 25 квітня
Сегодня 08:29    63
«Им не, не положен паек, потому что они с пвр приехали» - перехоплення ГУР
Сегодня 08:21    80
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 25 квітня 2024 року від ДСНС
Сегодня 08:14    79
У кремлі образились на правду і «форми самовираження» від Meta
Сегодня 08:10    91
СБУ затримала в Одесі рецидивіста, який наводив ракети рф на будівлі Служби безпеки та прокуратури, щоб помститися за судимість
Сегодня 08:00    92
Міністерство юстиції арештувало усе майно й рахунки ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва
Сегодня 07:50    83
Давайте с помощью инфографики "Бабеля" еще раз посмотрим, а что же там принял Конгресс
Сегодня 07:40    102
Суд визнав наявність російського громадянства у колишньої топпосадовиці Мін’юсту, яку викрила СБУ
Сегодня 07:31    104
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 