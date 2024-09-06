Завершено слідство у справі щодо зловживань, які завдали АТ «Укргазвидобування» збитків на понад 340 млн грн

04 вересня 2024 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно чинного та колишнього посадовців АТ «Укргазвидобування», причетних до реалізації злочинної схеми, реалізація якої під час укладення та виконання договору з підвищення видобутку природного газу між АТ «Укргазвидобування» та приватною іноземною компанією завдала збитків на суму понад 340 млн грн.

У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2019-2020 років АТ «Укргазвидобування» за результатами проведеного конкурсу уклало з приватним товариством договір про надання послуг з підвищення видобутку природного газу на родовищах товариства. За умовами договору приватна компанія мала здійснювати базовий та підвищений видобуток «блакитного палива». Вартість базового видобутку 1 куб. м газу мала бути в 3-4 рази нижчою за вартість підвищеного видобутку, а обсяг – фіксованим.

Проте з’ясувалося, що посадові особи «Укргазвидобування» внесли зміни до конкурсної документації, знизивши норму базового видобутку природного газу на 750 млн куб. м за 15 років потенційної дії договору та додавши нову умову - розрахунок помісячних показників базового видобутку протягом терміну дії договору мав спиратися на обсяги такого видобутку товариством протягом 2020 року, які посадові особи АТ «Укргазвидобування» його працівникам заборонили підвищувати.

Такі дії призвели до необґрунтованого та штучного зростання частки газу підвищеного видобутку, за який АТ «Укргазвидобування» мало розраховуватися за значно вищим тарифом.

У результаті з жовтня 2020 року (коли родовища були передані в управління підряднику) до листопада 2023 року АТ «Укргазвидобування» було завдано збитків на суму понад 340 млн грн, що підтверджено висновками додатково проведених експертиз.

11 березня 2024 року чинному та одному колишньому посадовцям АТ «Укргазвидобування» повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України.

Наразі за дорученням прокурора САП детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2445

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