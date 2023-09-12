Завершено слідство у справі стосовно судді Приморського райсуду м. Одеси

8 вересня 2023 року прокурор #САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно судді Приморського районного суду м. Одеси та адвоката, підозрюваних у замаху на надання неправомірної вигоди судді за ухвалення позитивного рішення у справі щодо адміністративного правопорушення, а також заволодінні частиною неправомірної вигоди шляхом обману. На сьогодні детективам #НАБУ надано доручення відкрити матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

Як вже повідомлялось, 19.06.2023 САП та НАБУ на одержанні 2 тис. доларів США неправомірної вигоди викрили адвоката з Одеси. За версією слідства, адвокат вимагав указані кошти у військовослужбовця за начебто сприяння в ухваленні суддею Приморського районного суду м. Одеси позитивного рішення у справі.

У ході подальшого розслідування встановлено, що для реалізації свого злочинного плану адвокат залучив суддю Приморського райсуду Одеси. Відповідно до узгоджених дій адвокат мав підбурити військовослужбовця до надання неправомірної вигоди за ухвалення позитивного рішення у справі про адміністративне правопорушення іншій судді цього ж суду, одержати неправомірну вигоду та передати її частину вказаному судді-спільнику. Крім того, адвокат повідомив суддю про можливість заволодіння частиною одержаних від особи коштів, наданих для передачі судді.

Дії адвоката та судді кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України.

Відео (https://www.youtube.com/watch?v=DS7L4sFsY6Q)

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/1647

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