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Заволодіння коштами при облаштуванні школи на Київщині: судитимуть ексголову сільради

Заволодіння коштами при облаштуванні школи на Київщині: судитимуть ексголову сільради

Навесні 2019 року обвинувачений придбав для облаштування навчального закладу занедбану будівлю з трьома земельними ділянками площею 0,81 га за 15,8 млн грн. Цю ж нерухомість місяцем раніше інша учасниця злочину придбала лише за близько 2 млн грн.

Аби реалізувати оборудку, підробили звіти про оцінку будівлі та земельних ділянок. Експертиза, проведена в межах розслідування, встановила незаконну переплату у сумі понад 7,8 млн грн.

Крім того, сільська громада так і не отримала навчальний заклад – набута нерухомість залишилась занедбаною та непридатною для використання.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2631

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