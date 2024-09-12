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Заволодіння мільйонними коштами під час техобстеження об'єктів Херсонщини, пошкоджених внаслідок військової агресії рф: справу направлено до суду

Заволодіння мільйонними коштами під час техобстеження обєктів Херсонщини, пошкоджених внаслідок військової агресії рф: справу направлено до суду

САП та НАБУ направили до суду обвинувальний акт стосовно трьох осіб, обвинувачених у заволодінні 7,7 млн грн державних коштів при наданні послуг з обстеження об'єктів, пошкоджених у Херсонській області внаслідок військової агресії рф.

У межах досудового розслідування встановлено, що очільниця одного з Департаментів Херсонської ОВА, діючи спільно із власником приватної компанії, організувала протиправне заволодіння бюджетними коштами під час виконання договору про обстеження технічного стану 107 об'єктів соціальної інфраструктури.

З’ясувалося, що вартість виконаних робіт із технічного обстеження була завищена більш ніж у 15 разів. Як наслідок, із резервного фонду Кабінету Міністрів України зайво перераховано 7,7 млн грн, якими й заволоділи викриті особи.

Дії осіб кваліфіковано:

● посадовиці – за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, чч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України;

● власника приватної компанії – за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України;

● директора приватної компанії – за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2461

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