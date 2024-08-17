Заволодіння понад 22 млн грн при закупівлі фандоматів та пресів: завершено слідство у справі

16 серпня 2024 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі щодо заволодіння коштами державного підприємства «Укрекоресурси» у сумі майже 14 млн гривень при виконанні договорів на закупівлю автоматів з прийому використаної тари (фандоматів).

Серед підозрюваних у справі:

● колишній директор державного підприємства «Укрекоресурси»;

● 2 представника приватних компаній;

● фізична особа.

Їхні дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідством встановлено три епізоди злочинної діяльності вказаних осіб. Так, директором державного підприємства на нібито виконання статутних завдань було укладено із приватною компанією низку договорів на закупівлі 100 одиниць автоматів з прийому використаної тари, призначених для обміну в публічних місцях металевої та пластикової тари (алюмінієвих бляшанок та ПЕТ-пляшок) на грошову винагороду.

Проте договори виконані не були і замість отримання для потреб громад відповідних фандоматів група осіб, використовуючи ряд підроблених документів та створюючи видимість виконання договорів шляхом поставки неробочих апаратів, заволоділа коштами державного підприємства на суму 13,69 млн гривень (детальніше про епізод – https://cutt.ly/bZO1ACk).

У той же час, використовуючи підроблені документи про походження та вартість поставленого обладнання, вказані особи під заставу тих же неробочих фандоматів отримали у банківській установі кредит на понад 8,7 млн гривень, якими також заволоділи (https://cutt.ly/oBWOQpJ).

Згодом був викритий третій епізод їхньої злочинної діяльності. У вересні 2012 року директор «Укрекоресурсів» уклав п’ять договорів фінансового лізингу та забезпечених цим лізингом договорів купівлі-продажу горизонтальних автоматичних пресів виробництва компанії із США на суму понад 10 млн гривень. При цьому компанією постачальником директор держпідприємства обрав підконтрольне учасникам злочину товариство з обмеженою відповідальністю, через яке відбулося штучне завищення ціни та заволодіння понад 8,5 млн гривень коштів державного підприємства (https://cutt.ly/TBEMhbh).

На сьогодні за дорученням прокурора САП стороні захисту відкрито матеріали справи для ознайомлення.

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2408

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