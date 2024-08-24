Заволодіння понад 28,5 млн грн коштів ДП «ДГ Ставидлянське»: справу направлено до суду

23 серпня 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно 4 учасників злочинної схеми, реалізація якої завдала ДП «ДГ Ставидлянське» збитків на суму понад 28,5 млн грн.

У межах досудового розслідування встановлено, що маючи значний досвід роботи у сфері торгівлі сільськогосподарською продукцією та широкі зв’язки в Академії, заступник директора НІАЦ «ТД НААН» у співучасті з іншими особами вирішив заволодіти грошовими коштами одного з державних підприємств, що входили до структури Академії.

Відповідно до злочинної схеми, яку організував заступник директора центру, службовці ДП «ДГ Ставидлянське» у 2021 році уклали договори на постачання пшениці та насіння соняшнику з наперед визначеним товариством, яке забезпечувало реалізацію сільськогосподарської продукції за заниженою вартістю. У свою чергу заступник директора центру взяв на себе обов’язки пошуку підприємств-покупців сільськогосподарської продукції, які купляли б продукцію вже за ринковими цінами, відкриття відповідних банківських рахунків та подальшого обготівковування отриманих коштів, їх розподілу між співучасниками вчинення злочину.

У підсумку реалізація цієї схеми завдала держпідприємству збитків на суму понад 28,5 млн грн. Частина цих коштів, а саме 17,9 млн грн, отриманих внаслідок цього злочину було легалізовано шляхом надання безвідсоткових поворотних фінансових допомог та імітації придбання товарів без реального здійснення господарських операцій.

Серед обвинувачених:

● організатор злочину - (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України);

● головний бухгалтер ДП «ДГ Ставидлянське» (ч. 5 ст. 191 КК України);

● директор приватного товариства (ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України) та приватний підприємець (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України).

Розслідування цих фактів було розпочато за матеріалами Управління СБУ у Кіровоградській області.

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2418

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