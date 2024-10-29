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Заволодіння засобами захисту рослин на понад 270 млн грн: слідство завершено

Заволодіння засобами захисту рослин на понад 270 млн грн: слідство завершено

Навесні 2022 року одна з районних військових адміністрацій безоплатно передала державному підприємству конфісковані засоби захисту рослин. Державне підприємство мало їх використання під час посівної, з подальшою передачею частини врожаю на потреби ЗСУ.

Однак, отримавши засоби захисту керівник ДП не поставив їх на облік, а організував перевезення на приватні склади звідки здійснював їх реалізацію приватним підприємствам.

Як наслідок, ДП зазнало збитків на суму понад 270 млн грн.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2835

Новости портала «Весь Харьков»

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