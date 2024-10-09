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Земельна корупція на Житомирщині: підозрюється колишній керівник обласного Держгеокадастру

Земельна корупція на Житомирщині: підозрюється колишній керівник обласного Держгеокадастру

Детективами НАБУ за погодженням з прокурором САП повідомлено колишньому в.о. начальника Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області про підозру у зловживанні службовим становищем та заподіянні сільгосппідприємству мільйонних збитків.

За даними слідства, у 2021 році підозрюваний, всупереч чинному законодавству та численним судовим рішенням на користь сільгосппідприємства, припинив його право постійного користування земельними ділянками загальною площею майже 5 тис. га та скасував реєстрацію відповідних держактів.

При цьому посадовець намагався передати ці земельні ділянки у постійне користування іншій юридичній особі для ведення сільського господарства.

У результаті сільгосппідприємству завдано шкоди на суму понад 54 млн грн.

Кваліфікація дій підозрюваного: ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2512

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