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Злочинна організація на Волинській митниці: повідомлено нові підозри

Злочинна організація на Волинській митниці: повідомлено нові підозри

3 квітня 2024 року за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру ще 4 працівникам митниці – учасникам злочинної схеми з мінімізації митних платежів, яка діяла на Волинській митниці, та реалізація якої завдали державі збитків на суму понад 475 млн грн.

Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України.

У межах досудового розслідування встановлено, що впродовж 2018-2019 років учасники злочинної організації здійснювали незаконне переміщення через міжнародний пункт пропуску «Ягодин» високоліквідних товарів (мобільних телефонів, комп’ютерної техніки, одягу відомих виробників тощо) за значно меншою вартістю.

У свою чергу службовці митниці для приховання злочину забезпечували митне оформлення цих товарів, складали підроблені акти про проведення митних оглядів, вносили до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» неправдиву інформацію та умисно не вчиняли дій щодо припинення злочинної схеми.

Унаслідок злочинної діяльності вказаних осіб державному бюджету завдано збитків на суму понад 475 млн грн.

08.11.2023 за погодження прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру 5 членам злочинної організації, метою діяльності якої було надання послуг з ввезення на територію України товарів без сплати митних платежів.

Дії ще 4 працівників митниці, задіяних у схемі, кваліфіковані за ч. 2 ст. 364; ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідство триває.

- Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2132

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