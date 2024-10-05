Злочинна організація в Фонді державного майна України: завершено слідство у справі

Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі очолюваної ексголовою ФДМУ злочинної організації, діяльність якої призвела до збитків державі на суму понад 700 млн грн. Її учасників також підозрюють у легалізації одержаного злочинним шляхом майна на суму понад 10 млрд грн.

Результати розслідування були досягнуті завдяки ефективній міжнародній співпраці за сприяння Ініціативи з повернення викрадених активів, Організації економічного співробітництва та розвитку, Міністерства юстиції США, Федеральної агенції розслідувань Департаменту національної безпеки США, Федерального бюро розслідувань, а також завдяки ефективній співпраці в рамках спільної слідчої групи Агентства Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя (EUROJUST) з представниками європейських країн.

Нагадаємо, у березні 2023 року САП та НАБУ викрили злочинне угрупування, що протягом 2019 – 2021 років заволоділо коштами держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ «Одеський припортовий завод» та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія».

У період з листопада 2019 року по березень 2020 року голова Фонду створив злочинну організацію, метою якої було встановлення контролю над найважливішими об’єктами управління ФДМУ у добувній, переробній, паливно-енергетичній та інших галузях економіки держави.

Злочинний план полягав у призначенні в органи управління державних підприємств лише керованих осіб, які б забезпечили реалізацію сировини, надання послуг тощо, використання державних ресурсів виключно в інтересах членів злочинної організації. Для цього контрольоване головою ФДМУ керівництво державних підприємств укладало відповідні договори із підконтрольними злочинцям компаніями на умовах, які не відповідали інтересам держави, однак дозволяли неправомірно збагатитись злочинцям.

Одночасно Голова ФДМУ разом з іншими членами злочинної організації забезпечив визначення осіб, які мали контролювати діяльність відповідних державних підприємств в інтересах членів злочинної організації. Такі особи, не будучи службовцями державних підприємств, фактично здійснювали керівництво їх господарською діяльністю, надаючи вказівки їх керівникам, щодо укладення відповідних договорів, визначення переможців тендерних процедур та цін на продукцію державних підприємств. Таким чином при держаних підприємствах утворювались так звані «бек-офіси».

Зокрема, для досягнення протиправних цілей цієї злочинної організації, Голова ФДМУ забезпечив призначення в органи управління АТ «ОПЗ» підконтрольних йому осіб та подальше вчинення такими особами у складі злочинної організації тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Внаслідок таких дій за період з травня 2020 по жовтень 2021 року АТ «ОПЗ» недоотримало понад 600 млн грн.

Крім того, злочинна організація заволоділа коштами іншого державного підприємства – АТ «ОГХК» шляхом умисного укладення учасниками злочинної організації чотирьох контрактів із підконтрольною їм компанією нерезидентом та забезпечення відвантаження титанової сировини за заниженою вартістю. Ці дії спричинили «ОГХК» збитків на суму 111 млн грн.

Загальна сума заволодіння державними коштами сягає понад 700 млн грн.

В подальшому злочинна організація забезпечила виведення коштів за кордон та придбання активів.

САП і НАБУ здійснюють заходи щодо розшуку підозрюваних осіб, які переховуються від правосуддя, а також встановлюють інші епізоди діяльності злочинної організації та решту її ймовірних учасників.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2506

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