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Зловживання на понад 62 млн грн при закупівлі продуктів

Зловживання на понад 62 млн грн при закупівлі продуктів

Підозрюються перший заступник мінагрополітики та ексзаступник міністра економіки

НАБУ і САП викрили зловживання при закупівлі АТ «Укрзалізниця» продуктів харчування для забезпечення потреб держави у період воєнного стану. До реалізації оборудки причетні колишні і чинні топпосадовці.

За підсумком двох епізодів злочинної діяльності державі завдано збитків у розмірі 62,5 млн грн.

Про підозру наразі повідомили першому заступнику міністра аграрної політики та продовольства (ч. 2 ст. 364 КК України) та ексзаступнику міністра економіки (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України).

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2059

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