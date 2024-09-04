Знищення росією української системи освіти – це один з різновидів геноциду

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

▶ Агресія рф завдала величезних збитків освіті України. Внаслідок бойових дій та російських обстрілів зруйновані навчальні заклади, гинуть та зазнають поранень школярі та педагоги, втрачаються освітні фонди, зв’язки, руйнуються колективи.

▶ Мільйони українських дітей змушені навчатися в умовах підвищеної загрози російських обстрілів. росія цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру, зокрема заклади освіти.

▶ Руйнуючи українську енергетику, росія спонукає українців зосередитися на виживанні, а не освіті власних дітей.

▶ Величезна кількість школярів та педагогів вже стали внутрішньо переміщеними особами та біженцями. Українські діти змушені навчатися у школах за кордоном.

▶ Тисячі українських шкіл опинилися в російській окупації, де дітей намагаються виховати ворогами українського народу і держави, підготувати з них нове покоління «гарматного м’яса» для агресивних війн.

Джерело: https://t.me/spravdi/41313

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