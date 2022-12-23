Знімні акумулятори можуть повернутися до наших смартфонів

Законодавці Європейського Союзу погодили нове зведення правил, спрямованих на те, щоб зробити акумулятори більш довговічними та придатними для повторного використання. Нові заходи можуть вплинути і на наші смартфони.

Ще на початку року Європейський Союз розглядав нові правила щодо того, як продовжити термін служби електронних продуктів та уникнути зайвих відходів. Зокрема, забороняючи у Європі телефони із вбудованими акумуляторами. Через кілька місяців законодавці, нарешті, узгодили нові правила. Вони створять новий набір проблем для компаній, що виробляють споживчі технології, та виробників батарей.

Нові заходи з’явилися через деякий час після рішення Європи запровадити універсальний порт для заряджання. Хоча більшість виробників смартфонів вже використовують порт USB-C у своїх пристроях. Дотримуватись нової директиви доведеться в основному компанії Apple. І відмовитись від фірмового порту Lightning на своїх iPhone до 28 грудня 2024 року.

У новому законодавчому акті Європа заявляє, що потрібні батареї, які легше витягувати та замінювати. Але насамперед краще інформувати споживачів. Пройде три з половиною роки після набуття чинності новими правилами. Таким чином, батареї наших електронних пристроїв повинні бути легкодоступними та замінними. Тому виробники смартфонів повинні повернути знімні батареї у свої гаджети.

Нове європейське законодавство застосовуватиметься до всіх типів батарей, що продаються в ЄС. Включаючи батареї, що використовуються в електронних пристроях або батареї, що використовуються у двоколісних транспортних засобах та електромобілях.

Мета Європи – насамперед зробити батареї більш екологічними. З початку 2024 року виробники в ЄС мають звітувати про загальний вуглецевий слід своїх батарей. Від видобутку до переробки. Зібрані дані будуть використовуватися для встановлення максимальної межі викидів CO2.

▶️ Змінні акумулятори з’являться у смартфонах

У новому законодавстві також йдеться, що для кращого інформування користувачів на акумуляторах розміщуватимуться етикетки та QR-коди, що містять інформацію про їхню ємність. На додаток до характеристик, довговічності та хімічного складу.

Однак Європа не має зупинятися на досягнутому. Для того, щоб збільшити термін служби батарей, смартфони та планшети незабаром можуть бути зобов’язані відображати повідомлення про енергоспоживання, як це вже робиться на телевізорах і навіть пральних машинах. А також про водо- та пилозахищеність продукції.

Тому нове маркування має доповнити індекс ремонтопридатності, який з’явився кілька років тому, але який іноді може вводити в оману. Тому можна сподіватися, що якщо найближчими місяцями відбудеться голосування за енергетичне маркування, воно буде більш ефективним.

Безперечно, нова постанова ставить низку проблем перед багатьма виробниками. Їм доведеться адаптуватися та змінити свій підхід до розробки смартфонів та інших пристроїв.

Вже деякий час багато виробників прагнуть розробляти свої мобільні пристрої таким чином, щоб задню панель не можна було відкрити. Вони пояснюють це тим, що таким чином можна досягти більш тонкого та стильного дизайну. При цьому краще використовується простір усередині смартфона.

▶️ Виклик для виробників

Класичні телефони – ті, що населяли наше життя до появи смартфонів, – мали кілька неперевершених характеристик. Однією з них була автономність: оскільки вони не витрачали багато, то не споживали занадто багато. Іншим аспектом була можливість заміни батареї за 30 секунд. Не треба було нести мобільник до сервісного центру, чекати кілька днів і платити за це ціле майно. Достатньо було зняти корпус, вийняти батарею, поставити нову та закрити телефон. Вам цього не вистачало? Що ж, все те саме повертається.

Зазвичай, якщо акумулятор втрачає ємність або термін служби, у вас не було іншого вибору, крім як звернутися до служби технічної підтримки вашого мобільного телефону. Щоб саме там здійснили заміну. Це буде набагато простіше зробити, якщо батареї знову будуть знімні. І ви зможете самі купити таку батарею та поміняти, коли захочете.

Джерело: itechua.com

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