Ожоги и отравление угарным газом: в Харькове от пожара спасли трёх человек

Пожар в Индустриальном районе Харькова едва не забрал жизни трех человек. На третьем этаже многоэтажки вспыхнула квартира. Избежать трагедии, говорят спасатели, удалось благодаря своевременному сообщению о возгорании в помещении.

Сообщение о пожаре в четырехэтажном доме в Службу спасения поступило около полуночи. В нем говорилось, что в доме заблокированные огнем остались три человека, поэтому первоочередной задачей для спасателей, как только они прибыли по вызову, стала их эвакуация. Восьмидесятитрёхлетнюю пенсионерку с ожогами и отравлением угарным газом госпитализировали, остальные пострадавшие, хоть и надышались дыма, от госпитализации отказались.

Игорь Лупандин, помощник ГУ ГСЧС Харьковской области

Площа пожежі склала 20 кв метрів, але своєчасне повідомлення - це дало можливість врятувати життя трьом мешканцям цієї квартири. Що стосується цієї жінки, то десь хвилин ще 10-15, то могла би в цій квартирі статися трагедія. Ми кажемо про попередню причину виникнення пожежі - це необережне поводження з вогнем, в першу чергу - це при палінні в нетверезому стані

Соседи погорельцев до сих пор не могут оправиться от шока. Хорошо, говорят, что обошлось без трагедии.

Ольга Заец, очевидец событий

Это я вызвала пожарных, я услышала запах дыма, вышла, и уже квартира горела. Я мужа позвала, он, пока пожарные ехали, выломал дверь

Людмила Киданова, очевидец событий

Она вся в кровяке, он тоже - я в шоке. Я вообще никогда такого не видела…

Хозяин квартиры, в которой произошел пожар, от общения с журналистами отказался. Поэтому, выяснить действительно ли причиной пожара могло стать неосторожное обращение с сигаретой во время застолья, не удалось.

Хозяин квартиры

Не, все, все, никакого телеканала

Сейчас официальная причина пожара и размер ущерба, который он нанёс, выясняется.





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