Пожар в пансионате: еще один пострадавший умер в больнице, подозреваемых взяли под стражу

Погибших после пожара в доме престарелых уже 16. На месте трагедии спасатели и следователи обнаружили тела 15 человек, а несколько дней спустя в хосписе умер один из пострадавших. Мужчине - более 80 лет, сообщили в мэрии, его после трагедии доставили в медучреждение без ожогов или серьезных травм, но в шоковом состоянии.

Пожар в здании по улице Нижний Гиевский произошел 21 января. По делу о трагедии задержали четырех человек. В нарушении требований пожарной безопасности подозревают владельца дома, который сдал его под пансионат, арендатора и его жену, которая фактически управляла заведением, а также администратора учреждения - он координировал работу.

Первым меру пресечения суд избирает для арендатора - Вячеслава Кравченко. На заседании его защитники настаивали, что вина Кравченко - не доказана, держать его под стражей нет оснований. Сам подозреваемый говорит - его дела в доме ограничивались лишь выполнением некоторых поручений жены.

Вячеслав Кравченко, подозреваемый в деле:

Что я вам могу сказать? Я вообще очень мало имею к этому всему отношение, давайте будем разбираться, я не могу вам ничего ответить.

Жена арендатора - директор пансионата - Ольга Кравченко в зал суда пришла на костылях. Говорит - недавно перенесла операцию на колене. Ее защитник просит выбрать для женщины домашний арест или назначить залог. Сама Кравченко отмечает: она на обезболивающих препаратах, плохо себя чувствует, сочувствует семьям погибших и заинтересована узнать правду.

Ольга Кравченко, подозреваемая в деле:

Я готова сотрудничать, я готова помогать, чтобы узнать правду. Никто из нас не хотел, чтобы случилось это горе. Я вас уверяю. У всех дети есть. Никто никогда не причинял плохого. Если что-то сделали неправильно… Старались делать все хорошо только для этих бабушек. Можете спросить. Никто никогда не жаловался.

Владелец здания Славик Акопян, который сдавал в аренду помещения под пансионат, утверждает, что соблюдение противопожарной безопасности прописано в соглашении с арендаторами. Поэтому именно они должны следить за этим. Говорит - готов оплатить похороны всех погибших и просит суд избрать домашний арест.

Славик Акопян, подозреваемый в деле:

Они обещали, что сами будут делать, только пусти нас, что сами будут делать и сдашь в эксплуатацию, и все будет. - Повідомляли мету, що там будуть робити? - Ну, я думал, что там в 150-м наркоцентр, думал, что будут расширяться, потому сколько людей, не знаю, а потом я понял, что там не наркоцентр, а пансионат.

Четвертый подозреваемый, администратор учреждения Игорь Мирончук уверяет, что был лишь волонтером, деньги от руководителей получал благодарность. Этот центр, по словам Мирончука, помог ему преодолеть наркозависимость, он проводил беседы с другими наркоманами и ухаживал за пенсионерами. Его адвокаты отметили, что во время пожара он также спасал людей и вынес из огня пятерых.

Игорь Мирончук, подозреваемый в деле:

На второй этаж - видно не было и дышать тяжело. Вот с цоколя достали всех, а вот второй - наверх уже хода не было.

Были задачи - уход и забота, и обеспечение средствами для проживания, материальными вещами, подушки и так далее. - З боку Кравченко, Олени і Вячеслава вони проводили інструктажі з питань пожежної безпеки? - Нет.

В прокуратуре требовали всех подозреваемых взять под стражу. Подчеркивают: все эти люди понимали, что допускается нарушение правил пожарной безопасности и может произойти чрезвычайная ситуация, учитывая малую мобильность пожилых людей, которые там находились. Ведь почти все подопечные пансионата имели заболевания, не могли самостоятельно передвигаться и нуждались в помощи посторонних лиц.

Асхат Салихов, прокурор по делу:

Як встановлено досудовим розслідуванням, в тому числі покази свідків і потерпілих, що на вказаному обєкті був відсутній жодний вогнегасник, що встановлено достовірно на сьогоднішній час. Особи, які там працювали нелегально, не проходили жодних пожежних інструкцій.

Суд, выслушав позиции сторон, постановил взять всех подозреваемых по делу о пожаре под стражу на 60 суток без права на залог. Департамент социальной защиты населения городского совета суд обязал проверить и обеспечить устройство детей супругов Кравченко на время их пребывания в следственном изоляторе. Постановления могут быть обжалованы в течение пяти дней. Адвокаты подозреваемых собираются подавать апелляции.





Агентство Телевидения Новости