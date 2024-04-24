Армія рф завдала ракетного удару по житловому комплексу в Харкові: є постраждалі

24 квітня близько 00:30 у Харкові пролунало кілька вибухів, відомо про двох постраждалих внаслідок обстрілу.

«Цілеспрямований удар по житловому комплексу у Шевченківському районі. Попередньо, ракетою С-300», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Відомо про двох постраждалих – обидва з осколковими пораненнями.

На місці триває пошуково-рятувальна операція. Працюють усі відповідні служби.

«Пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення чотирьох багатоквартирних будинків. Постраждали дві людини, стан легкий, надано медичну допомогу на місці», – уточнив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости