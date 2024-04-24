Сегодня 01:26
Просмотров: 56
Армія рф завдала ракетного удару по житловому комплексу в Харкові: є постраждалі
24 квітня близько 00:30 у Харкові пролунало кілька вибухів, відомо про двох постраждалих внаслідок обстрілу.
«Цілеспрямований удар по житловому комплексу у Шевченківському районі. Попередньо, ракетою С-300», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Відомо про двох постраждалих – обидва з осколковими пораненнями.
На місці триває пошуково-рятувальна операція. Працюють усі відповідні служби.
«Пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення чотирьох багатоквартирних будинків. Постраждали дві людини, стан легкий, надано медичну допомогу на місці», – уточнив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.