Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 01:26
Просмотров: 56

Армія рф завдала ракетного удару по житловому комплексу в Харкові: є постраждалі

Армія рф завдала ракетного удару по житловому комплексу в Харкові: є постраждалі

24 квітня близько 00:30 у Харкові пролунало кілька вибухів, відомо про двох постраждалих внаслідок обстрілу.

«Цілеспрямований удар по житловому комплексу у Шевченківському районі. Попередньо, ракетою С-300», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Відомо про двох постраждалих – обидва з осколковими пораненнями.

На місці триває пошуково-рятувальна операція. Працюють усі відповідні служби.

«Пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення чотирьох багатоквартирних будинків. Постраждали дві людини, стан легкий, надано медичну допомогу на місці», – уточнив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 