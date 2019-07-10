5 способов перестать перегружать себя новостями

В современном мире мы постоянно окружены новостями — от телевидения до социальных сетей. Но наука говорит, что новости могут вгонять нас в стресс и заставляют испытывать тревожность, поэтому важно правильно внимать их. Так как это сделать?

Ограничьте время просмотра новостей

Опрос британских социологов недавно определил, что 78% британцев обеспокоены тем, что читают в интернете. Также более половины американцев, опрошенных Американской психологической ассоциацией в 2017 году, заявили, что политическая обстановка в стране была значительным источником стресса для них. Это говорит о том, что чем больше новостей (особенно политического характера) вы читаете ежедневно, тем больше рискуете столкнуться со стрессом.

Верный способ контролировать этот поток — ограничить время, проведённое в интернете. Установите приложение, которое будет блокировать интернет после определённого количества времени, проведённого в сети.

Отключите push-уведомления

Если вы не можете не перечитывать новости, хотя бы отключите уведомления, которые будут постоянно побуждать зайти на новостные сайты или в социальные сети. Исследование 2016 года определило, что push-уведомления «оказывали негативное влияние на когнитивные функции» из-за нарушения повседневных задач. А другое исследование обнаружило, что они «могут создавать стресс из-за информационной перегрузки».

Выбирайте надёжные источники

Доказанный факт: социальные сети могут очень быстро распространять фальшивые новости. В соцсетях люди редко проверяют информацию, а иногда и шерят её, не дочитывая до конца.

Эрик Карлссон, профессор в области медиа и коммуникационных исследований, говорит: «Из-за ложных новостей произошёл кризис знаний и правды, поскольку большая часть информации распространяется на нерегулируемых платформах». Что мы можем сделать в таком случае? Читать информацию только на проверенных ресурсах, не доверять всему, что читаем в соцсетях, и, по возможности, проверять даже самую достоверную, на первый взгляд, информацию.

Трезво относитесь ко всем новостям

Люди устроены так, что их больше интересует плохое, чем хорошее, да и мозг зачастую лучше запоминает негативную информацию. Поэтому неудивительно, что сайты переполнены плохими новостями. И если о хорошем пишут мало, это не значит, что позитивных изменений вокруг нет.

Не читайте новости перед сном

Читать новости в кровати — уж точно не то, что может успокоить и настроить на хороший сон. Специалисты рекомендуют отказаться от прочтения новостей за пару часов до сна и вообще забыть о смартфонах и компьютерах вечером, чтобы не сбивать наши внутренние часы и не притуплять выработку мелатонина.

Источник: anywellmag.com

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