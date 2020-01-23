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Дежпродспоживслужба застерегла від покупок курятини на стихійних ринках

Дежпродспоживслужба застерегла від покупок курятини на стихійних ринках

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів не рекомендує купувати продукти птахівництва (тушки птахів і яйця) під час спалахів пташиного грипу в місцях стихійної торгівлі.

Про це повідомляє сайт відомства.

Згідно з повідомленням, ці продукти потрібно купувати тільки на офіційних ринках, у магазинах і офіційній торговій мережі. Також м'ясо птиці не варто вживати без попередньої термічної обробки.

Служба пояснює, що пташиний грип відноситься до транскордонних захворювань, які неможливо зупинити на кордоні, адже основним фактором поширення є інфіковані дикі перелітні птахи.

"Під час спалаху пташиного грипу серед птахів існує можливий ризик і для людей внаслідок безпосередніх чи близьких контактів з інфікованими птахами. Однак наразі немає зареєстрованих випадків, щоб джерелом захворювання людей на пташиний грип було пташине м'ясо чи яйця, але аби убезпечити себе від негативних наслідків, слід утриматися від купівлі м'яса птиці у місцях стихійної торгівлі", - зазначив Микола Сонько.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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