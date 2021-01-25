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Google Maps будет показывать на своих картах центры вакцинации от коронавируса

Google Maps будет показывать на своих картах центры вакцинации от коронавируса

Компания Google планирует в своем приложении Maps в ближайшее время показывать центры вакцинации от коронавируса.

Об этом пишет CNN.

В течение нескольких недель такая функция будет доступна в пределах четырех американских штатов: Аризоне, Луизиане, Техасе и Миссисипи. По данным компании, поисковые запросы со словами «вакцины рядом со мной» с начала года выросли в пять раз.

Кроме местоположения таких центров в приложении будут добавлять информацию о том, нужна ли предварительная запись для вакцинации, для каких групп населения доступна вакцина и можно ли туда приехать на автомобиле. Для этого Google уверяет, что работает с «авторитетными» источниками, такими как местные органы власти и фармкомпании.
  • В августе 2020 года компания Google выпустила обновление своего картографического сервиса Google Maps, улучшив детализацию. В обновлении добавили новые элементы деталей рельефа, в частности более углубленно проработаны ландшафт, дороги и карты населенных пунктов.
  • Борьба с коронавируса станет для администрации президента США Джо Байдена приоритетом номер один. Он уже заявил, что в течение первых 100 дней на посту хочет вакцинировать 100 миллионов населения.

Источник: babel.ua/

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