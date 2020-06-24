Харьковчан атакует опасная инфекция
За 5 месяцев 2020 года с учетом гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в области зарегистрировано 63 тыс. 892 случая инфекционных заболеваний, что больше аналогичного периода прошлого года на 7,8%. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Без учета гриппа и острых респираторных вирусных инфекций зарегистрировано 3 тыс. 78 случаев (снижение на 61,9%).
Увеличилась заболеваемость:
● коклюшем - на 43,7%;
● вирусным гепатитом А - на 60%;
● хроническим вирусным гепатитом С - на 12,5%;
● острыми респираторными вирусными инфекциями - на 18,5%;
● гриппом - в 4,8 раза.
Снизилась заболеваемость;
● сальмонеллезом - на 20,8%;
● шигеллезом - на 44,9%;
● гастроэнтероколитом с установленным возбудителем - на 28,4%;
● ротавирусным энтеритом - на 37,1%;
● гастроэнтероколитом с неустановленным возбудителем - на 31,4%;
● лямблиозом - на 55,5%;
● туберкулезом - на 32,3%;
● менингококковым менингитом - на 5 случаев;
● болезнью Лайма - на 25%;
● вирусным менингитом - на 58,3%;
● корью - в 2006,5 раза;
● острыми вирусными гепатитами: В - на 13,3%, С - на 52,4%;
● хроническим вирусным гепатитом В - на 16,3%;
● инфекционным мононуклеозом - на 17,5%.
Зарегистрировано 2 случая краснухи и 4 случая малярии.
Не зарегистрированы случаи брюшного тифа и паратифа, дифтерии, полиомиелита, лептоспироза, листериоза, столбняка, сибирской язвы, бруцеллеза, туляремии, ГЛПС, орнитоза и эпидемического паротита.
Туберкулез органов дыхания диагностирован у 293 человек. В структуре заболевших туберкулезом дети составляют 4,8%.
Зарегистрировано 610 инвазированных гельминтами и простейшими (дети - 82,6%).
Количество пострадавших от нападения клещей снизилось на 35,4%. Взято на учет 510 человек, из них 34,7% - дети.
Пораженность населения педикулезом снизилась на 25,9%, выявлено 229 случая, из которых 78,2% - дети.
Источник: sq.com.ua