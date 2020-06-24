Харьковчан атакует опасная инфекция

За 5 месяцев 2020 года с учетом гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в области зарегистрировано 63 тыс. 892 случая инфекционных заболеваний, что больше аналогичного периода прошлого года на 7,8%. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Без учета гриппа и острых респираторных вирусных инфекций зарегистрировано 3 тыс. 78 случаев (снижение на 61,9%).

Увеличилась заболеваемость:

● коклюшем - на 43,7%;

● вирусным гепатитом А - на 60%;

● хроническим вирусным гепатитом С - на 12,5%;

● острыми респираторными вирусными инфекциями - на 18,5%;

● гриппом - в 4,8 раза.

Снизилась заболеваемость;

● сальмонеллезом - на 20,8%;

● шигеллезом - на 44,9%;

● гастроэнтероколитом с установленным возбудителем - на 28,4%;

● ротавирусным энтеритом - на 37,1%;

● гастроэнтероколитом с неустановленным возбудителем - на 31,4%;

● лямблиозом - на 55,5%;

● туберкулезом - на 32,3%;

● менингококковым менингитом - на 5 случаев;

● болезнью Лайма - на 25%;

● вирусным менингитом - на 58,3%;

● корью - в 2006,5 раза;

● острыми вирусными гепатитами: В - на 13,3%, С - на 52,4%;

● хроническим вирусным гепатитом В - на 16,3%;

● инфекционным мононуклеозом - на 17,5%.

Зарегистрировано 2 случая краснухи и 4 случая малярии.

Не зарегистрированы случаи брюшного тифа и паратифа, дифтерии, полиомиелита, лептоспироза, листериоза, столбняка, сибирской язвы, бруцеллеза, туляремии, ГЛПС, орнитоза и эпидемического паротита.

Туберкулез органов дыхания диагностирован у 293 человек. В структуре заболевших туберкулезом дети составляют 4,8%.

Зарегистрировано 610 инвазированных гельминтами и простейшими (дети - 82,6%).

Количество пострадавших от нападения клещей снизилось на 35,4%. Взято на учет 510 человек, из них 34,7% - дети.

Пораженность населения педикулезом снизилась на 25,9%, выявлено 229 случая, из которых 78,2% - дети.

Источник: sq.com.ua

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