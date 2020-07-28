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какое мясо стоит выбрать для шашлыка, чтобы не навредить здоровью

какое мясо стоит выбрать для шашлыка, чтобы не навредить здоровью

Шашлык давно стал любимым лакомством для многих украинцев. Далеко не все знают о том, что этот продукт не является здоровой едой. В процессе приготовления шашлыка выделяются канцерогены, которые пагубно влияют на организм.

Как объясняют специалисты, опасным также является и маринад, в который погружают мясо, так как часто в него входит уксус и большое количество острых специй. Калорийность такого блюда также очень высока.

Однако эксперты считают, что от шашлыка есть польза. Употреблять его нужно без фанатизма, мясо подбирать и мариновать правильно. О том, какое мясо лучше всего подходит для шашлыка, рассказали на портале Postimees.

Говядина

Для шашлыка подходит мясо молодого животного, так как в более старшем – много насыщенных жиров и вредных компонентов. В ста граммах такого шашлыка из молодого мяса будет содержаться около 250 ккал.

Свинина

Именно этот вид мяса пользуется самой большой популярностью для шашлыка. Как утверждают сексологи, в свином сале содержится арахидоновая кислота, которая нужна для выработки мужских и женских гормонов. Однако в сале также скапливаются радионуклиды. В свином шашлыке много насыщенных кислот. Эксперты рекомендуют мариновать такое мясо в минеральной воде с лимоном, также можно добавить горчицу. Самая калорийная шея – на 100 грамм около 340 ккал. В ребрах -320 ккал.

Баранина

Этот вид шашлыка считается самым тяжелым для желудка. Он тяжело переваривается и содержит много жиров. Однако в баранине содержится много лецитина и фтора, которые полезны для мозга и зубов. На 100 грамм такого шашлыка приходится 320 ккал. Такой шашлык не стоит есть чаще, чем один раз в неделю.

Курица и индейка

Куриное мясо очень полезно для работы сердца, однако сейчас найти мясо без добавок весьма сложно. Мясо птицы помогает восстановить иммунитет и помогает при стрессах.

А вот индейка не является диетическим продуктом. В ней большое количество фосфора и употребление индейки хорошо влияет на здоровый сон.

Калорийность шашлыка из птицы намного ниже: грудка – 100-120 ккал, окорок – 160 ккал, а крылышки – 180 ккал.

Источник: www.rbc.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: продукты

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