Лимон – його користь та застосування в гасторономії: цікаві поради від Марко Черветті

Італійський шеф-кухар розповів цікаві факти про цитрусові, їхню користь та поради до застосування в приготування страв. Подробиці – читайте у матеріалі.

У холодну пору рекомендують включати до свого раціону цитрусові. Найпопулярніший – лимон, на який покладаємо надії. Цитрусові вживають для зміцнення імунітету, захисту організму від інфекцій, збільшує енергію протягом дня.

Марко Черветті розповів на своїй сторінці в інстаграм про цікаві факти так користь лимону.

– історія походження слова

Назва походить від малайського слова "ле-мо" або китайського "ли-мунг" і перекладається – "корисний для матерів". Фрукти вперше згадуються в XII столітті привезені з Індії, Китаю та тихоокеанських тропічних островів.

– використання лимону

Спочатку найкориснішою частиною плоду лимону вважали кисло-гірку скоринку і додавали до страв як прянощі сушену або терту, а дерево висаджували як декоративну рослину.

Лимонне дерево

– користь

Лимон містить багато вітаміну С. В 100 г лимону — 40 мг вітаміну С, а його добова норма для дорослих становить близько 100 мг. Тобто, треба їсти 2–3 лимони щодня, але це може навпаки негативно вплинути на стан організму для отримання достатньої кількісті вітаміну С. Тому, як на мене, краще замінити на великий апельсин, в якому міститься добова доза вітаміну С. Крім того, вітамін С у гарячому чаї, майже одразу руйнується.

Чай з лимоном

– антибактеріальна дія

Фрукт багатий на флавоноїди, органічні кислоти — лимонну та яблучну. Також містить вітаміни, антиоксиданти, органічні кислоти та ефірні олії – тому лимон вважають профілактичним засобом від простудних захворювань. При регулярному застосуванні фрукт підвищує захист організму, покращує циркуляцію крові, допомагає боротися з сонливістю і втомою, але лимон не має прямої противірусної або антибактеріальної дії.

– гастрономічне застосування

Під час приготування страв використовують лимонний сік, шкірку і цедру лимона. Крім того, солоний лимон вважається марокканським делікатесом. Лимонний сік використовують для виготовлення лимонаду, безалкогольних напоїв, для маринадів до страв з рибою та м'яса. Сік лимона та шкірки використовують для приготування мармеладу або італійського лікеру лімончело. Цедру використовують під час приготування ароматної випічки, пудингів, стравам з рису.

Лимонний пиріг

"Також хочу зазначити, що лимон корисний не для всіх! Пам'ятайте, що лимонний сік значно підсилює секрецію шлункового соку, що вкрай несприятливо впливає, і на підшлункову залозу, і на кишківник. Протипоказаний лимон і людям з алергічними реакціями на нього. Крім того, кислий сік лимона руйнівно діє на зубну емаль", – йдеться у повідомленні.

Лимон, як і всі цитрусові корисні, але використовувати їх потрібно в міру.

Автор:Євгенія Тугушева



Источник: smachnonews.24tv.ua

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