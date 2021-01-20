Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:26
Просмотров: 71

Лимон – його користь та застосування в гасторономії: цікаві поради від Марко Черветті

Лимон – його користь та застосування в гасторономії: цікаві поради від Марко Черветті

Італійський шеф-кухар розповів цікаві факти про цитрусові, їхню користь та поради до застосування в приготування страв. Подробиці – читайте у матеріалі.

У холодну пору рекомендують включати до свого раціону цитрусові. Найпопулярніший – лимон, на який покладаємо надії. Цитрусові вживають для зміцнення імунітету, захисту організму від інфекцій, збільшує енергію протягом дня.

Марко Черветті розповів на своїй сторінці в інстаграм про цікаві факти так користь лимону.

– історія походження слова

Назва походить від малайського слова "ле-мо" або китайського "ли-мунг" і перекладається – "корисний для матерів". Фрукти вперше згадуються в XII столітті привезені з Індії, Китаю та тихоокеанських тропічних островів.

– використання лимону

Спочатку найкориснішою частиною плоду лимону вважали кисло-гірку скоринку і додавали до страв як прянощі сушену або терту, а дерево висаджували як декоративну рослину.

Лимон – його користь та застосування в гасторономії: цікаві поради від Марко Черветті

Лимонне дерево

– користь

Лимон містить багато вітаміну С. В 100 г лимону — 40 мг вітаміну С, а його добова норма для дорослих становить близько 100 мг. Тобто, треба їсти 2–3 лимони щодня, але це може навпаки негативно вплинути на стан організму для отримання достатньої кількісті вітаміну С. Тому, як на мене, краще замінити на великий апельсин, в якому міститься добова доза вітаміну С. Крім того, вітамін С у гарячому чаї, майже одразу руйнується.

Лимон – його користь та застосування в гасторономії: цікаві поради від Марко Черветті

Чай з лимоном

– антибактеріальна дія

Фрукт багатий на флавоноїди, органічні кислоти — лимонну та яблучну. Також містить вітаміни, антиоксиданти, органічні кислоти та ефірні олії – тому лимон вважають профілактичним засобом від простудних захворювань. При регулярному застосуванні фрукт підвищує захист організму, покращує циркуляцію крові, допомагає боротися з сонливістю і втомою, але лимон не має прямої противірусної або антибактеріальної дії.

– гастрономічне застосування

Під час приготування страв використовують лимонний сік, шкірку і цедру лимона. Крім того, солоний лимон вважається марокканським делікатесом. Лимонний сік використовують для виготовлення лимонаду, безалкогольних напоїв, для маринадів до страв з рибою та м'яса. Сік лимона та шкірки використовують для приготування мармеладу або італійського лікеру лімончело. Цедру використовують під час приготування ароматної випічки, пудингів, стравам з рису.

Лимон – його користь та застосування в гасторономії: цікаві поради від Марко Черветті

Лимонний пиріг

"Також хочу зазначити, що лимон корисний не для всіх! Пам'ятайте, що лимонний сік значно підсилює секрецію шлункового соку, що вкрай несприятливо впливає, і на підшлункову залозу, і на кишківник. Протипоказаний лимон і людям з алергічними реакціями на нього. Крім того, кислий сік лимона руйнівно діє на зубну емаль", – йдеться у повідомленні.

Лимон, як і всі цитрусові корисні, але використовувати їх потрібно в міру.

Автор:Євгенія Тугушева


Источник: smachnonews.24tv.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: продукты

Читайте ещё:

Имбирь может представлять опасность для здоровья
Сегодня 18:49    40
Складено рейтинг найпопулярніших сортів яблук у 2020 році
11.01.2021 10:05    312
Специалисты назвали орех, укрепляющий иммунитет и защищающий от диабета
01.12.2020 17:54    461
Украинцам массово продают фальшивую икру: Как определить подделку
25.11.2020 11:30    722
Чем полезно арахисовое масло
13.11.2020 14:41    293
Дієтолог розповіла, які салати шкідливіші за фастфуд
11.11.2020 09:26    480
Эксперт объяснила, какие продукты не следует хранить в холодильнике
19.10.2020 09:58    1007
Врач-гастроэнтеролог развеял главный миф о «детской» питьевой воде
18.09.2020 08:34    492
Есть ли преимущества свежевыжатого сока по сравнению с фруктами и овощами?
18.09.2020 08:24    463
«Ешка» «ешке» рознь: химик рассказал об опасности добавок с маркировкой «Е»
31.08.2020 01:05    413
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 