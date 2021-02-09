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Вкусный фрукт, который снижает уровень сахара в крови у людей с ожирением

Вкусный фрукт, который снижает уровень сахара в крови у людей с ожирением

Употребление манго поможет снизить уровень глюкозы в крови у пациентов с ожирением. Как правило, им грозит диабет второго типа.

Манго ценят не только за вкус и аромат. Его плоды часто используют в домашней медицине в азиатских странах. Так, в Индии манго применяют для остановки кровотечений, для укрепления сердца и мозга.

Манго поможет в борьбе с сахарным диабетом. В исследовании, о котором идет речь, двадцать человек с лишним весом в течение двенадцати недель каждый день принимали по десять граммов порошка манго (пищевая добавка). Оказалось, что уровень сахара в крови добровольцев значительно снизился.

Кроме того, в манго содержатся пищевые волокна, стимулирующие рост полезных бактерий и отлично влияющие на пищеварение. Фрукт имеет низкий ГИ.

Манго может снимать боль, понижать температуру, работает на профилактику опухолей, особенно в органах малого таза.

Нужно помнить, что это аллергенный продукт. Передозировка может спровоцировать появление запоров и лихорадки. 
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: продукты

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