Складено рейтинг найпопулярніших сортів яблук у 2020 році

Згідно звіту всесвітньої асоціації яблук та груш (WAPA), у США – країні, яка є найбільшим світовим експортером та споживачем яблук преміальної якості, росте популярність Космік Крісп, спостерігається дефіцит Гали, Ред Делішес і Голден Делішес.

Детальніше про це розповідає Час-Дій.

Деталі: За обсягами виробництва яблука в США першість багато років утримував сорт Ред Делішес, проте декілька років тому його обігнав сорт яблука Гала. Це обумовлено більш високою технологічністю сорту, більш коротким вегетаційним періодом і хорошим попитом як усередині країни, так і в більшості країн світу.

Крім того, сам сорт Гала постійно поліпшується, а нові клони цього сорту вже придбали майже повний червоний колір, що дуже подобається покупцям в багатьох країнах світу, особливо в Азії та на Близькому Сході.

Саме яблука сорту Гала зараз найбільше в фруктосховищ садівників США – понад 460 тис. тонн. Однак це майже на 15% менше, ніж роком раніше на цю ж дату.

Падіння запасів яблука сорту Ред Делішес було ще більш істотним – відразу на 24% в порівнянні з минулим роком. Всього ж в сховищах США було трохи більше 400 тис. тонн яблука цього сорту на 1 листопада 2020 року.

На третьому місці за запасами яблука знаходиться сорт Фуджі, якого було в фруктосховищ аж 306 тис. тонн – всього на 3% менше, ніж роком раніше.

Далі йдуть Гренні Сміт і Хані крісп, запаси яких були не набагато нижче, ніж Фуджі. Але якщо яблук Гренні було на 15% менше, то запаси Хані крісп виросли на 4% в порівнянні з 2019 роком.

А ось популярний у нас сорт яблука Голден Делішес, схоже, зовсім виходить з моди в США. Він посідає лише сьоме місце за обсягом запасів яблука в США, поступаючись навіть клубному сорту Пінк Леді. І якщо клубна “Леді” за наявністю “йде в ногу” з 2019 роком, то запаси “Голдена” нижче аж на 38%! А це означає, що експортери з Європи зможуть непогано заробити на експорті даного сорту в країни Близького Сходу, де він як і раніше входить в число найбільш популярних сортів яблука.

Не можна не звернути увагу на різкий зліт сорту Космік Крісп. Цей сорт поки можуть вирощувати тільки фермери штату Вашингтон, але його запаси в сховищах в порівнянні з минулим роком на початку листопада були в 5,3 раза вище, ніж роком раніше і вже досить об’ємними.

Очікується, що цей сорт може в найближчі роки обійти за обсягами продажів Пінк леді і Хані крісп, а згодом може замінити Ред Делішес, як один з найбільш цікавих сортів як для внутрішнього споживача так і для експорту.

Космік Крісп поєднує в собі риси сортів Хані крісп і Ентерпрайз, а саме текстуру і соковитість Хані крісп і властивості тривалого зберігання Ентерпрайз. Космік Крісп в основному характеризується рівномірно забарвленою темно-червоною шкіркою, щільною твердою м’якоттю і збільшеним терміном зберігання.

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