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Нові випадки кору зареєстровані у Харківській області

Нові випадки кору зареєстровані у Харківській області

З початку року на кір захворіло 4483 людини, з яких 1394 – діти.

За 31-й тиждень 2019 року, з 25 по 31 липня, серед мешканців Харківської області зареєстровано 15 хворих, з них шестеро дітей. Серед мешканців Харкова – 11 випадків, Балаклійського – 3, Чугуївського району – 1.

З початку року станом на 31.07.2019 зареєстровано 4483 хворих. Переважна більшість захворілих – дорослі (3089 осіб – 68,9 %), питома вага дітей – 31,1 % (1394 особи).

За соціальними групами населення розподіл хворих наступний: непрацюючі – 30,0 %, робітники транспорту, промпідприємств та інші – 18,6 %, працівники шкіл, ДНЗ, сільського господарства та харчової промисловості – 1,9 %, учні загальноосвітніх шкіл та шкіл-інтернатів – 15,2 %, студенти вищих навчальних закладів, учні технікумів та ПТУ – 10,2 %, неорганізовані дошкільники – 9,8 %, службовці – 4,9 %, медичні працівники – 4,1 %, діти, які відвідують дошкільні навчальні заклади, – 3,9 %, пенсіонери – 0,8 %, діти дитячих будинків – 0,6 %.

Питома вага нещеплених серед захворілих склала 70,6 % – 3162 особи, у тому числі з причин відмови та відсутності даних про проведені щеплення – 92,4 % (2921 хворий). Аналіз захворюваності щеплених (1321 особа) показав, що 456 хворих (34,5 %) мають тільки одне щеплення, тобто також не мають імунного захисту.

Зареєстровано 125 спалахів, з кількістю уражених – 760 осіб, з них 57 у побуті, 44 у навчальних закладах, 17 у закладах охорони здоров’я, 5 за місцем роботи та 2 у закладах закритого типу. Локалізовані у межах інкубаційного періоду – 124 спалахи, у 1 – протиепідемічні заходи тривають.

За матеріалами: Харківський обласний лабораторний центр

Источник: slk.kh.ua

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