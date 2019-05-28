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НСЗУ виплатила аптекам 45,3 млн грн за програмою “Доступні ліки” у квітні

НСЗУ виплатила аптекам 45,3 млн грн за програмою “Доступні ліки” у квітні

Лідерами за виплатами від Національної служби здоров’я України (НСЗУ) у квітні 2019 року стали Дніпропетровська (5,16 млн грн), Львівська (4,42 млн грн) області та місто Київ (4,3 млн грн).

Відкрита інформація про виплати НСЗУ аптекам, які беруть участь в програмі «Доступні ліки», тепер доступна на сайті служби. Дешборд «Виплати аптечним закладам за договорами з НСЗУ» містить інформацію:

скільки грошей пішли за е-рецептом і пацієнтом і до якого саме аптечного закладу;

скільки всього сплачено коштів аптечним закладам України у відповідний період;

скільки виплат отримали аптечні заклади України відповідно до типу власності, місця реєстрації юридичної особи.

Інформація дешборду оновлюється кілька разів на місяць.

Станом на 24 травня 992 аптечних закладів-юридичних осіб уклали договір з НСЗУ на участь в урядовій програмі реімбурсації «Доступні ліки». Знайти аптеки-учасниці у програмі можна за посиланням.

Нагадаємо, що з 1 квітня пацієнти, які користуються урядовою програмою «Доступні ліки», почали отримувати ліки від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми за електронним рецептом.

Отримати електронний рецепт можна лише у сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким у пацієнта підписана декларація. У разі, якщо ви ще не обрали свого лікаря, декларацію можна підписати під час найближчого візиту до лікаря і одразу ж отримати електронний рецепт за програмою «Доступні ліки».

З інструкцією, як пацієнту отримати ліки в аптеці за електронним рецептом, можна ознайомитися за посиланням.

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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