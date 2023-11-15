Показник захворюваності на грип та ГРВІ по Харкову

У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 3 по 9 листопада захворіли 1423 особи, з них 47% - діти.

За інформацією Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, зокрема, за минулий тиждень було зареєстровано 245 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Показник захворюваності становить 100,6 на 100 тис. населення, що нижче за показник епідемічного порогу на 76% і відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.

За тиждень госпіталізовано 109 осіб, з них 45 - до відділення реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19. Серед госпіталізованих 28% - діти до 17 років.

Джерело: https://t.me/citykharkivua/40911

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