Протималярійні препарати не ефективні проти COVID-19 – лист FDA

Адміністрація з контролю ліків та харчових продуктів (FDA) написала листа, в якому заявляє, що припиняє використовувати протималярійні препарати хлорохін та гідроксихлорохін (Плаквеніл) для лікування COVID-19 як ліки, які можуть використовуватись у надзвичайних ситуаціях.

Лист було адресовано доктору Гері Л. Дісброу, директору управління перспективних біомедичних досліджень та розробок Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США.

21 березня 2020 року президент США Дональд Трамп виступив із заявою, що гідроксихлорохін у поєднанні з іншим препаратом – азітроміцином (AZ) може змінити ситуацію з пандемією коронавірусу.

30 березня Адміністрація з контролю ліків та харчових препаратів США (FDA) схвалила гідроксихлорохін та хлорохін для деяких пацієнтів з COVID-19.

Тепер контрадмірал та головна науковиця FDA Деніс. М. Хінтон пише, що згідно з новою інформацією, в тому числі даними, які отримали після проведення клінічних досліджень, вищезгадані протималярійні препарати не є ефективними в лікуванні COVID-19.

"Не має жодної різниці між лікуванням гідроксихлорохіном та звичайним стандартним доглядом за пацієнтом", – пише Хінтон.

Також в листі йдеться про те, що ризики від прийому препаратів перевищують переваги, а запропонована доза лікування скоріш за все не має противірусного ефекту.

Тепер протоколи лікування США не рекомендують лікувати пацієнтів госпіталізованих з COVID-19 хлорохіном та гідроксихлорохіном.

Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров'я застерігала міністра охорони здоров'я України Максима Степанова щодо використання при лікуванні COVID-19 експериментальних препаратів.

ВООЗ навіть ставила під питання, чи має сенс взагалі витрачати ресурси навіть на дослідження цього препарату, не те що включати його в протоколи лікування.

Источник: pravda.com.ua

Автор: Наталiя Бушковська, журналістка УП.Життя

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