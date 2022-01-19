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Симптоматика нового штаму коронавірусу “Омікрон” - МОЗ

Симптоматика нового штаму коронавірусу “Омікрон” - МОЗ

Світові тенденції свідчать про стрімке поширення нового штаму COVID-19 “Омікрон”. Наразі щодо нього ще тривають дослідження, проте вже можна виокремити симптоми, які найчастіше зустрічаються у хворих на вказаний штам.

Зокрема, у 73% випадків зустрічається нежить, у 67,5% - головний біль, у 63,5% - втома. Також у 60% випадків спостерігається чхання та біль у горлі.

Водночас не виявлено суттєвої відмінності від симптомів штаму “Дельта”, який наразі домінує в Україні. У разі зараження на цей штам, разом із вказаними вище симптомами, також спостерігається кашель (43,5%), хриплий голос (35,7%), озноб чи тремтіння (30%), лихоманка (29,4%), втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%) тощо.

Попри те що симптоми “Омікрону” здаються схожими на застуду, новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки. Через стрімке поширення “Омікрону” у небезпеці перебувають ті, хто не пройшов принаймні базового курсу вакцинації проти COVID-19.

При появі будь-яких симптомів ГРВІ у першу чергу варто звернутись до свого сімейного лікаря. Той, у свою чергу, має надати направлення на тестування на COVID-19. До результатів тестування та під час видимих симптомів варто не відвідувати місць загального скупчення людей та дотримуватись режиму самоізоляції.

Нагадаємо, що новий штам має менший інкубаційний період, ніж штам “Дельта”. У середньому, за даними наукових досліджень, він становить 3 доби.

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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