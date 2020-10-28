Тести на COVID-19: коли робити і що треба знати

Коронавірусна хвороба дедалі швидше поширюється в світі. Як правильно діагностувати COVID-19, якими бувають тести, де і за скільки їх можна зробити в Україні - у матеріалі DW.

В Україні з початку епідемії коронавірусної хвороби зроблено понад три мільйони тестів на COVID-19. Згідно з офіційною статистикою, кількість інфікованих перевищує 340 тисяч. Як у розпал епідемії правильно проводити дослідження, коли і кому варто тестуватися? Відповіді на найпоширеніші запитання шукала DW.

● Які існують види тестів

Виявити коронавірусну інфекцію в організмі людини або імунітет до неї наразі допомагають чотири види тестів. Це ПЛР-діагностика (метод полімеразної ланцюгової реакції), ІФА-тести (імуноферментний аналіз) на антитіла, експрес-тести на антитіла та експрес-тести на антиген, які виявляють вірус з допомогою імунохроматографічного методу. Останні тести лише почали з'являтися на українському ринку. Найпопулярнішим способом підтвердити наявність інфекції є ПЛР-тест. Для такої діагностики беруть мазок з носа і горла. У результаті дослідження буде вказано, виявлено чи не виявлено РНК вірусу SARS-CoV-2, який спричиняє коронавірусну хворобу. Дослідження на антитіла (lgG, lgA чи lgM) використовують, аби дізнатися, чи ви уже перехворіли, або оцінити імунну відповідь організму на перебіг хвороби. Для таких тестів використовують венозну кров. Вони вважаються допоміжною діагностикою. Менш надійна альтернатива лабораторним дослідженням - швидка діагностика. Експрес-тест на антиген проводять за допомогою мазку з носа, на антитіла - крові з пальця.

● Що показують тести

Основний метод, за допомогою якого підтверджують наявність в організмі коронавірусу - це ПЛР-тест. Саме він упродовж перших півроку епідемії був єдиною офіційною підставою встановлювати діагноз COVID-19 в Україні та вважався найнадійнішим. Однак останні місяці в українських лікарнях, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, коронавірусний діагноз можуть визначати на підставі лише клінічних ознак. Це пов'язано з тим, що близько третини тестів, за даними експертів, показує негативний результат при хворобі. У такому разі доцільними можуть стати тести на антитіла IgM та IgA. Їхня наявність у результатах свідчить про те, що людина ще хворіє. IgG показує, чи людина перехворіла в минулому і чи виробилися в неї антитіла.

● Який обрати та коли проводити

Зазвичай для ухвалення рішення щодо методів лікування роблять саме ПЛР-тест, його ж повторюють через певний час, аби підтвердити одужання у лікарні чи на самоізоляції.

Робити цей тест можна в будь-який день у період прояву симптомів, а також при підозрі на безсимптомний перебіг хвороби. Однак експерти зауважують, що ПЛР-тести частіше показують хибно-негативні результати саме на пізніх стадіях захворювання. Якщо є яскраво виражені симптоми COVID-19, а тест виявляється негативним - доцільно застосувати додатково ІФА-аналіз. Але не раніше ніж за п'ять-сім днів від початку симптомів - для виявлення антитіл IgМ, та за десять днів - аби виявити антитіла IgA. Тест на антитіла IgG роблять здебільшого за бажанням пацієнта, аби з'ясувати, чи перехворіла людина раніше. Ці антитіла можна виявити в крові починаючи з другого-третього тижня й до трьох-шести місяців після інфекції. "Імуноглобуліни класу G показують, що в людини був певний період часу активний процес захворювання, але на сьогодні вона здорова. Але варто пам'ятати, що досі вивчається, скільки антитіла можуть триматися. Експерти кажуть, що це три місяці точно, а далі індивідуально", - пояснює лікарка, голова правління Української санітарно-епідеміологічної спілки Людмила Мухарська.

● Кому необхідно тестуватися

Рішення щодо того, який конкретно тест на COVID-19 потрібно робити людині, ухвалюють на підставі різних факторів. Основні з них - це наявність характерних симптомів та тісний контакт із підтвердженим хворим. Результати тестів необхідні також для планової госпіталізації, проведення операцій.

Згідно з рекомендаціями МОЗ, в Україні методом ПЛР безкоштовно (державним коштом) людей тестують лише за направленням лікаря. Зокрема, такі тексти роблять особам із ознаками хвороби та хворим із пневмонією. ІФА-тестування безкоштовно рекомендовано проводити низці груп ризику - медикам, лаборантам, правоохоронцям, прикордонникам. ПЛР-тест за власні кошти також можна здати тим, хто хоче достроково припинити самоізоляцію, яку контролює додаток "Дій вдома". Його мають встановлювати ті, хто прибув з-за кордону, а також із неконтрольованих територій Донбасу та Криму. У такому разі тест потрібно робити тільки у верифікованих МОЗ установах.

● Де здати і як підготуватися

У випадку з безкоштовними ПЛР або ІФА тестами, їх беруть медики із мобільних бригад за направленням сімейного лікаря або під час лікування в стаціонарі. Експрес-тести ІФА можна придбати в аптеках або зробити у приватних клініках. Лабораторні ПЛР та ІФА-тести також доступні в більшості приватних лабораторій. У Центрі громадського здоров'я України рекомендують здавати ПЛР-тест зранку одразу після нічного сну. При цьому за шість годин не використовувати ніякі препарати для горла, а за 3-4 години не можна їсти, курити, чистити зуби і полоскати горло.

● Скільки коштують

Безкоштовні ПЛР-тести роблять лише за направленням лікаря. За власний кошт можна здати аналізи в державних та приватних лікарнях. Ціни на ПЛР тести коливаються у межах від до 800 до 2500 тисяч гривень. Вартість залежить, зокрема, від терміну виконання та виклику медпрацівника додому. ІФА-тести коштують близько 300-800 гривень. Експрес-тести на антиген пропонують поки що в обмеженому переліку клінік у межах 600-800 гривень. За інформацією головного санітарного лікаря Україні Віктора Ляшка, вони незабаром мають стати доступними для медиків та мобільних бригад, аби безкоштовно масово тестувати громадян.

● Як довго чекати результатів

Результат експрес-тесту на антиген, як і швидкого тесту на антитіла можна отримати зазвичай вже за 15 хвилин. Термін виконання ПЛР-тесту - один-два дні, деякі приватні клініки пропонують швидку послугу виконання за пів доби. Результатів тестів на антитіла потрібно чекати два-три дні. При цьому безкоштовні тести через завантаженість лабораторій зазвичай виконують довше. У деяких випадках пацієнти повідомляли про те, що чекати на результати доводиться від десяти днів до трьох тижнів. Також часто виникають складнощі в окремих регіонах із датою запису на сам тест через великий потік хворих.

● Якщо з тестами проблема

У разі, якщо у пацієнта виникають труднощі із запропонованим алгоритмом щодо COVID-19, у МОЗ рекомендують звертатися на гарячі лінії. Там же можуть надати відповіді на інші запитання щодо діагностики та лікування коронавірусної хвороби. Оперативну інформацію щодо алгоритму дій зазвичай пацієнтам надають також спеціалісти за номером швидкої допомоги 103. У будь-якому випадку, в разі характерних симптомів обов'язково варто проконсультуватися із сімейним лікарем.

"Однак не потрібно прив'язуватися лише до тестів. По-перше, можна отримати негативний результат за наявності симптомів або отримати через п'ять-сім днів, коли буде запізно і захворювання може стати більш важким", - наголошує Людмила Мухарська. За її порадами, у разі очікування результату тесту необхідно не забувати про самоізоляцію й не наражати на ймовірну небезпеку зараження інших. Також лікарка говорить про те, що необхідність тестування повинен визначати саме медичний працівник, а не пацієнт, коли йому заманеться. "Є різні ситуації, є різні хронічні хвороби, це все індивідуально. Необхідно зв'язуватися з лікарем", - каже співрозмовниця DW. При цьому вона наполягає, що до лабораторії варто іти лише без симптомів хвороби, дотримуючись правил безпеки в умовах пандемії.

Источник: dw.com

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