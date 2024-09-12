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В Україні вдруге провели одномоментну пересадку серця і нирки одній людині

В Україні вдруге провели одномоментну пересадку серця і нирки одній людині

Чоловік 18 років страждав від ниркової недостатності та переніс два інфаркти.

- Мені бракувало повітря. Я не міг пройти і метру. Не міг навіть спати. Я вже думав, що це мої останні дні, – розповідає про свій стан перед трансплантацією 47-річний львів’янин Віктор Абрашкін.

Таку складну операцію в України виконували лише одного разу - в Інституті серця. Тож львів’янин майже втратив надію на порятунок.

Аж раптом, просто у 47-й день народження Віктора, дружина повезла чоловіка до лікарні. Сказала, що треба здати аналізи. А виявилося - на трансплантацію.

В Україні вдруге провели одномоментну пересадку серця і нирки одній людині

В Україні вдруге провели одномоментну пересадку серця і нирки одній людині

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/24429

Фото: Перше медоб’єднання Львова

Новости портала «Весь Харьков»

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