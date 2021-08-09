Сегодня 17:45
Просмотров: 39
Вакцинация от COVID-19 снижает риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз – Минздрав Украины
«За последние три месяца только 0,7% людей, у которых диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами антиковидной вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы», – говорится в сообщении.
В Минздраве подчеркнули, что это – предварительные данные, которые не учитывают бессимптомные заболевания и случаи, когда больные COVID-19 не делали тестов и не обращались за медицинской помощью.
Источник: Новости Ю
Темы: вакцина
Загрузка...