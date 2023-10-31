Українські лікарі успішно провели надскладну операцію – дістали металевий уламок із серця військового, - Командування Медичних сил Збройних Сил України

Військовослужбовець отримав мінно-вибухову травму 24 жовтня під час бойових дій на Донеччині. Уламок застряг у важливій структурі його серця - міжшлуночковій перетинці, дуже близько до клапанів, тому його потрібно було негайно забрати.

Операцію було проведено в умовах штучного кровообігу, серце довелося повністю зупинити. Дістати металевий уламок вдалося завдяки інноваційній методиці - неодимовим магнітом а також високої професійності лікарів.

Джерело: https://t.me/c/1347456995/87313

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