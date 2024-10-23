"Формує підказки": закохані пари почали використовувати ChatGPT під час сварок, — ЗМІ

ШІ допомагає дівчині логічно вибудовувати аргументи в особистих спорах та може зазначити про невпевненість людини у собі, зазначають журналісти.

Чоловік поскаржився, що його дівчина використовує ChatGPT у суперечках. Водночас ШІ зазначає, що він не впевнений у собі та не може зрозуміти викладені аргументи, пише New York Post.

"Моя дівчина використовує ChatGPT щоразу, коли у нас виникають розбіжності", — поділився він.

25-річний чоловік пояснив, що у нього та його 28-річної дівчини за вісім місяців стосунків було кілька великих сварок та дрібних розбіжностей. Щоразу під час спорів дівчина "виходила й обговорювала суперечку" з ChatGPT, а іноді навіть залишаючись із коханим в одній кімнаті. Щоразу, коли вона це робить, дівчина "повертається з добре вибудуваними аргументами, розбиваючи все, що я сказав або зробив під час нашої суперечки".

"Я пояснив їй, що мені не подобається, коли вона це робить, тому що мені це схоже на засаду людських думок та думок робота. Людині практично неможливо запам'ятати кожну дрібну деталь і розкласти її по частинках, але у ШІ з цим немає проблем", — написав користувач.

Чоловік зазначає, що кожного разу під час висловлення його почуттів щодо ситуації дівчина зазначає, що "ChatGPT каже, що ти невпевнений у собі" або "ChatGPT каже, що в тебе немає емоційної пропускної спроможності зрозуміти, що я кажу".

"Моя головна проблема в тому, що вона формулює підказки, тому якщо вона пояснить, що я неправий, це приведе до згоди, навіть якщо у мене не буде можливості щось пояснити", — додав він.

В коментарях багато людей погодились із автором допису, зазначивши, що ChatGPT "упереджено ставиться до інформації, що вводиться користувачем". Йому рекомендували також обговорювали дії дівчини за допомогою ШІ або ж сказати їй, що ChatGPT порадив парі розійтись.

"Я помітив, що він запрограмований на посилення вашої позиції… Він просить людей оцінювати відповіді. Вона вважає, що він неупереджений, тому що це робот, але це робот, запрограмований говорити людям те, що вони хочуть почути", — додав інший користувач.

Також чоловіку порадили запитати в ChatGPT, чи справді він "був дурнем" у цих ситуаціях.

"Хоча ШІ може бути корисним у багатьох речах, він не повинен замінювати справжні людські розмови, які є тонкими, емоційними та вимагають співчуття… Хоча ШІ може надавати вдумливі відповіді, він не замінить емоційного інтелекту та не зрозуміє складності стосунків", — такою була відповідь ChatGPT.

Інструмент ШІ також зазначив, що "Як ви згадали, те, як вона формулює свої підказки, впливає на поради чи зворотний зв'язок, які вона отримує. Якщо вона насамперед пояснює ситуацію в такий спосіб, який вигідний їй, відповідь, найімовірніше, відображатиме це. Це робить його одностороннім інструментом, а чи не справедливим посередником".

Джерело: focus.ua

Новости портала «Весь Харьков»