Американский миллиардер Илон Маск проводит тайные переговоры с президентом россии Владимиром путиным на протяжении всей войны в Украине, в то время как его изначальная поддержка Киева сместилась в сторону москвы, сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на несколько анонимных действующих и бывших американских, европейских и российских чиновников.

Частные разговоры касаются личных тем, бизнеса и геополитической напряженности и начались с октября 2022 года, когда Маск предложил свой «мирный план», а продолжаются и в этом году, когда Маск поддержал Трампа и финансирует его кампанию.

WSJ ссылается на действующих и бывших источников из разведки, которые утверждают, что контакты с путиным продолжались, когда Маск начал всё больше критиковать военную помощь США Украине и поддержал последнюю попытку Дональда Трампа вернуться на пост президента. WSJ отмечает, что взаимодействие Маска с путиным происходит на фоне предложения Трампа заключить соглашение по войне в Украине.

Кроме того, миллиардер регулярно общался с “высокопоставленными российскими представителями”, включая первого заместителя главы администрации путина Сергея Кириенко.

WSJ сообщает, что путин попросил Маска не активировать свой спутниковый интернет-сервис Starlink над Тайванем в качестве услуги Си Цзиньпину. Starlink в настоящее время не предоставляет услуги островной стране.

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Илон Маск работает по контрактам с Пентагоном и имеет высокий уровень доступа к секретной информации в связи с этим.

И параллельно ведет частные телефонные разговоры с убийцей и лидером главного врага США, который угрожает штатам ядерным оружием, проводит кибератаки и вмешивается в выборы.

Это полный п*****.

Джерело: https://t.me/weshallovercomb/5487

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