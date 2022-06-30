10 хороших новин 29 червня

● Непереможна українська армія знову натовкла лаптям на Бахмутському напрямку, не давши їм покращити позиції. Неподалік Берестового зустріла безславний кінець чергова ДРГ.

Десантники роз#ерячили з імпортних гаубиць батарею російських «акацій»

● У Курськ, звідки прилетіли ракети в ТРЦ у Кременчуці, завітала бавовна. Місцева влада наполягає, що то лише збили безпілотнік, але курців і курок не обманеш, вони бачили прильоти, вибухи і дим. Тепер сруться і верещать, за що їм усе це.

За «Амстор», уйо@ки.

● НАТО офіційно визнало, що росія його заї@ала. Тепер рф не партнер, а стратегічна загроза Альянсу. НАТО зауважує, що не загрожує цій скаженій потворі, але буде боротися із її агресією

Це не дуже добре, що боротимуться не з причиною, а з наслідками, але ми ж цивілізоване суспільство. Поступово цю нікемну державу таки удавлять санкціями, загнавши за паркани як Північну Корею і чекатимуть на Лебедине озеро.

● 144 наших захисників – на волі! 95 оборонців Азовсталі, 59 – з Нацгвардії; 30 з ВМС; 28 із ЗСУ, 17 прикордонників, 9 з ТРО і один з Нацполіції, віком від 65 до 19.

● На росії роз’ї@ався склад з боєприпасами. У Володимирській області, це 240 кілометрів від Москви. Цимбалюк повідомляє, що через пожежу почалася детонація боєприпасів, яка стала причиною знищення кількох сотень протитанкових комплексів і снарядів для них. Постраждало мінімум 5 лаптів

● У червні на росію чекає дефляція. Це коли кг м’яса коштував 500 рублів, потім – 400, потім 300 і це не так добре, як здається зараз лаптєногим ішакам. Дефляція це відстрочений попит (бо чекатимуть, коли буде ще дешевше), падіння виробництва, закриття підприємств, безробіття, знецінення активів. Найяскравіший приклад дефляції - Велика депресія.

Міністр економічного занепаду росії Максим Решетніков вже заявив, що «прибутковість багатьох галузей стала негативною за нинішнім курсом» і багато компаній скорочуватимуть виробництво. Орієнтовані на експорт компанії, які чудом пережили санкції, скоро доб’є курс доллара до рубля. Доходів не буде, почнеться рецесія. Потім, пояснює другий кінь економічного апокаліпсису Набіулліна, буде девальвація, росія втратить незалежність грошово-кредитної політики і буде змушена синхронізувати свої дії із банківськими установами інших країн.

За мірками балалайні – неймовірне приниження.

● У Якутії розбився один з небагатьох гвинтокрилів, що гасив пожежі. Але поки вогонь пожирає республіку, місцева влада зганяє її жителів «захищати свою вітчизну» в Україні. Х#лі, буряти ж закінчуються. Яка цим нещасним якутам різниця, де горіти – у танках чи разом зі своїм майном.

● Україна та ЄС підписали транспортний безвіз. Для перевізників, після блокування портів, це має величезне значення, адже не треба буде отримувати дозволи

● На росії не вистачає CO2 для газіровки, зате з гівна хоч греблю гати. Тому тепер лимонади там випускатимуть негазованими, а на коров’ячі коржі (і навіть підстилку!) можна буде оформити право власності

Таке воно, прекрасне російське майбутнє – фальшива кока-кола і документи на гівно.

● Суд у Нідерландах заарештував бренди-символи росії – горілку Московская і Столічная. Ну і ще 16 горілчаних брендів на додачу. Відбулося це за позовом колишніх акціонерів "Юкоса". Це рішення відкриває дорогу до арешту російської держвласності у 168 країнах

Источник: https://t.me/valentynaeminova/320

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