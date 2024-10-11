11 жовтня 2020 року Микола Микитенко підпалив себе на Майдані на знак спротиву діям діючої влади

О 3:30 ночі 11 жовтня 2020 року ветеран АТО/ООС Микола Микитенко підпалив себе на Майдані Незалежності в Києві на знак спротиву діям діючої влади, а саме розмінування підходів до українських позицій, відведення військ та повзучої окупації росіянами сірої зони на Донбасі.

49-річний військовослужбовець Микола Микитенко у 2014 році брав участь у боях під Слов‘янськом у складі добровольчого батальйону Національної гвардії України ім. Сергія Кульчицького. Під час евакуації збитого вертольота на Карачуні він отримав поранення, мав групу інвалідності. Після лікування служив у різних бойових підрозділах в зоні ООС.

Микитенко облив себе запальною сумішшю на Майдані Незалежності та підпалив. Свідки зазначили, що вони намагалися збити полум'я. У пресслужбі Нацполіції повідомили, що його доправили до лікарні з 97% опіків тіла.

Помер 14 жовтня у реанімації від отриманих опіків.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/9648

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