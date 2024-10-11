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11 жовтня 2020 року Микола Микитенко підпалив себе на Майдані на знак спротиву діям діючої влади

11 жовтня 2020 року Микола Микитенко підпалив себе на Майдані на знак спротиву діям діючої влади

О 3:30 ночі 11 жовтня 2020 року ветеран АТО/ООС Микола Микитенко підпалив себе на Майдані Незалежності в Києві на знак спротиву діям діючої влади, а саме розмінування підходів до українських позицій, відведення військ та повзучої окупації росіянами сірої зони на Донбасі.

49-річний військовослужбовець Микола Микитенко у 2014 році брав участь у боях під Слов‘янськом у складі добровольчого батальйону Національної гвардії України ім. Сергія Кульчицького. Під час евакуації збитого вертольота на Карачуні він отримав поранення, мав групу інвалідності. Після лікування служив у різних бойових підрозділах в зоні ООС.

Микитенко облив себе запальною сумішшю на Майдані Незалежності та підпалив. Свідки зазначили, що вони намагалися збити полум'я. У пресслужбі Нацполіції повідомили, що його доправили до лікарні з 97% опіків тіла.

Помер 14 жовтня у реанімації від отриманих опіків.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/9648

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