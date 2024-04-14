14 квітня 2014 року розпочалася АТО

14 квітня 2014 року розпочалася Антитерористична операція на сході України — комплекс військових та спеціальних організаційно-правових заходів українських силових структур, спрямований на протидію діяльності незаконних російських та проросійських збройних формувань у війні на сході України.

Указ про проведення АТО було підписано виконувачем обов'язків Президента України Олександром Турчиновим 13 квітня 2014 року. Наступного дня був підписаний указ «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України»— офіційний початок Антитерористичної операції.

Операція тривала з 14 квітня 2014 року до 30 квітня 2018. Після АТО на сході України була введена операція Об'єднаних сил (ООС), яка тривала до 24.02.2022 року та початку повномасштабної війни.

Джерело: https://t.me/c/1475496872/8262

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