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18 листопада 1935 року у Варшаві почався суд над 12 членами ОУН

18 листопада 1935 року у Варшаві почався суд над 12 членами ОУН

18 листопада 1935 року у Варшаві почався суд над 12 членами ОУН, обвинуваченими у співучасті в убивстві міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Пєрацького.

На лаві підсудних поруч зі Степаном Бандерою були Дарія Гнатківська, Ярослав Карпинець, Микола Климишин, Богдан Підгайний, Іван Малюца, Яків Чорній, Євген Кочмарський, Роман Мигаль, Катерина Зарицька, Ярослав Рак, Микола Лебедь.

Акт обвинувачення займав 102 сторінки машинопису. Звинувачені відмовлялися говорити по-польськи, віталися окликом "Слава Україні!", перетворили зал процесу у трибуну пропаганди ідей ОУН. Вирок винесено 13 січня 1936 року. У січні Бандеру, Лебедя, Карпинця засудять до страти, решту - від 7 до 15 років ув'язнення.

Через початок Другої світової війни й окупацію Польщі ніхто з підсудних не пробув в ув'язненні повний термін. Роман Мигаль загинув при перевезенні в'язнів.

День оголошення вироку українська громадськість оголосила днем національної скорботи.

Джерело: https://t.me/c/1475496872/7110

Новости портала «Весь Харьков»

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