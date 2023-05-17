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200 тисяч! Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.23 орієнтовно

200 тисяч! Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.23 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 17.05.23 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 200590 (+610) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 3771 (+9) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 7365 (+17) од,

артилерійських систем / artillery systems – 3166 (+16) од,

РСЗВ / MLRS – 562 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 318 (+2) од,

літаків / aircraft – 308 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 2748 (+16),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 982 (+9),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6067 (+19) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 417 (+7).

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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