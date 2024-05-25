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25 травня 1709 року московські війська зруйнували Чортомлицьку Січ

25 травня 1709 року московські війська зруйнували Чортомлицьку Січ

25 травня 1709 року московські війська зруйнували Чортомлицьку Січ, засновану козаками влітку 1652-го на правому березі Чортомлицького рукава Дніпра (біля села Капулівка на Січеславщині) на острові Чортомлик (або Базавлук).

З початком Північної війни (1700-1721 років) московська влада залучала запорожців до бойових дій проти шведів. Після козацької ради, що відбулася в березні 1709-го кілька тисяч запорожців на чолі з кошовим отаманом Костем Гордієнком приєдналися до гетьмана Івана Мазепи та шведського короля Карла ХІІ.

За наказом царя Петра І була споряджена каральна експедиція під командуванням полковника Яковлєвим. Пізніше до нього приєднався компанійський полковник Гнат Галаган, який добре знав навколишню місцевість.

Московське військо нищило козацькі містечка й села, вирізало козацьку залогу в Переволочні. Захопити Січ сходу не вдалося, відтак її облога тривала понад 10 днів.

25 травня 1709-го козаки на човнах відступили вниз по Дніпру. Галаган, апелюючи до «царського слова» пообіцяв, що тих, хто здасться в полон не стратять. Тому важкопоранених козаків залишили на острові. Однак московіти не дотримали обіцянки. Стратили 156 полонених, зруйнували січову фортецю, спалили всі будівлі. Потім ворожі загони спустилися по Дніпру, знищуючи навіть тих козаків, які займалися промислами і у військових діях участі не брали.

Кошовий Степаненко у листі до гетьмана Івана Скоропадського так описував звірства московських загонів: «…по Галагановій та московській присязі товариству нашому голови обдирали, шиї на плахах рубали, вішали й інші тиранські смерті завдавали, яких і в поганстві, за стародавніх мучителів, не водилося: мертвих із домовин багатьох, не тільки тих, хто з товариства, але й мертвих ченців відкопували, голови їм відтинали, шкіру здирали й вішали».

Запорожці, яким пощастило врятуватися, заснували Кам’янську Січ. А 1712-го року переселилися на землі Кримського ханства.

Джерело: https://t.me/c/1475496872/8605

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