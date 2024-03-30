Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:05
Просмотров: 33

30 березня 1973 року помер Дмитро Донцов, публіцист, літературний критик, ідеолог українського інтегрального націоналізму

30 березня 1973 року помер Дмитро Донцов, публіцист, літературний критик, ідеолог українського інтегрального націоналізму

Для Донцова бути українцем означало бути перш за все європейцем, частиною європейської цивілізації, де панує раціональність і порядок, і бути далеким від «монгольської орди», як він називав різні режими в росії, яку він вважав від природи деспотичною, анархічною системою.

Разом із тим, для Донцова для того, щоб бути українцем, достатньо було прийняти ідею України. Не обов’язково було бути етнічним українцем, можна бути ким завгодно, хоч варягом, хоч римлянином – важливо, що людина буде віддана ідеї створення української держави на етнічних територіях.

Джерело: https://t.me/c/1475496872/8121

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

росіяни встановили на ТОТ близько 2000 вишок мобільних мереж для розповсюдження пропаганди
Сегодня 09:52    43
Крадене росією українське збіжжя вивозять у Туреччину, Лівію та Ізраїль
Сегодня 09:40    59
Тайвань закликав США надати Україні допомогу для стримання Китаю, – The New York Times
Сегодня 09:28    83
Вибори в Україні відбудуться, як тільки цьому сприятимуть умови. Пояснює Центр стратегічних комунікацій
Сегодня 09:16    66
росіяни знищують українські храми та катують священників на окупованих територіях — Інститут релігійної свободи
Сегодня 08:52    86
Новини однією строкою 2.0
Сегодня 08:45    86
СБУ затримала агентку фсб, яка наводила російські авіабомби на Сумщину
Сегодня 08:40    74
Заволодіння землями Київщини на понад 1,8 млрд грн: завершено слідство стосовно організованої групи
Сегодня 08:29    77
«росіяни помстяться Україні за теракт у «крокусі»: що вигадують ворожі боти
Сегодня 08:17    94
Сирський прокоментував заміну Залужного: Причини - вагомі
Сегодня 08:06    139
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 